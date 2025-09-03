Рейтинг@Mail.ru
Умер создатель Су-25 Юрий Ивашечкин
10:56 03.09.2025 (обновлено: 12:23 03.09.2025)
Умер создатель Су-25 Юрий Ивашечкин
Умер создатель Су-25 Юрий Ивашечкин - РИА Новости, 03.09.2025
Умер создатель Су-25 Юрий Ивашечкин
Создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин скоропостижно скончался на 92-м году жизни, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин скоропостижно скончался на 92-м году жизни, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).Отмечается, что Ивашечкин родился в Новосибирске 6 декабря 1933 года. Причины смерти не указываются."Скоропостижно скончался один из выдающихся сотрудников нашего предприятия, замечательный человек, высококлассный специалист и наставник – Юрий Викторович Ивашечкин. С 1968 года он одним из первых в ОКБ начинал работы по штурмовику Т-8 (Су-25), и с 1974 года заслуженно занял должность руководителя этой темы. При его непосредственном участии и под его руководством в эти годы были осуществлены все основные этапы работ по этой теме, от разработки концепции до постройки опытных экземпляров, и их испытаний", - говорится в сообщении.В 1980 году Ивашечкин был назначен и.о. главного конструктора, и затем в качестве заместителем командира группы "Ромб" он участвовал в испытаниях будущего штурмовика в условиях боевых действий в Афганистане. В должности и.о. главного конструктора Ивашечкин продолжал работы по Су-25 до 1983 года.С 1985 года Ивашечкин перешел на работу в ОКБ Микояна, а в ОКБ Сухого он вновь вернулся в только в 2000 году. С 2001 года он начал работать в ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в качестве главного конструктора пассажирского самолета SSJ-100. Под его руководством и с его личным участием в 2001-2007 годах. была разработана аэродинамическая схема и проведена конструктивно-силовая завязка этого самолета. В период с 2007 по 2013 гг. Ивашечкин работал в ГСС в должности советника президента.За успехи в разработке отечественной авиатехники он был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом "Знак Почета", медалями.
су-25, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий ивашечкин, афганистан, гражданские самолеты сухого, окб сухого, происшествия
Су-25, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Юрий Ивашечкин, Афганистан, Гражданские самолеты Сухого, ОКБ Сухого, Происшествия
Умер создатель Су-25 Юрий Ивашечкин

Умер создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин

Советский и российский авиационный конструктор Юрий Ивашечкин
Советский и российский авиационный конструктор Юрий Ивашечкин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : ОАК
Советский и российский авиационный конструктор Юрий Ивашечкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин скоропостижно скончался на 92-м году жизни, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
Отмечается, что Ивашечкин родился в Новосибирске 6 декабря 1933 года. Причины смерти не указываются.
"Скоропостижно скончался один из выдающихся сотрудников нашего предприятия, замечательный человек, высококлассный специалист и наставник – Юрий Викторович Ивашечкин. С 1968 года он одним из первых в ОКБ начинал работы по штурмовику Т-8 (Су-25), и с 1974 года заслуженно занял должность руководителя этой темы. При его непосредственном участии и под его руководством в эти годы были осуществлены все основные этапы работ по этой теме, от разработки концепции до постройки опытных экземпляров, и их испытаний", - говорится в сообщении.
В 1980 году Ивашечкин был назначен и.о. главного конструктора, и затем в качестве заместителем командира группы "Ромб" он участвовал в испытаниях будущего штурмовика в условиях боевых действий в Афганистане. В должности и.о. главного конструктора Ивашечкин продолжал работы по Су-25 до 1983 года.
С 1985 года Ивашечкин перешел на работу в ОКБ Микояна, а в ОКБ Сухого он вновь вернулся в только в 2000 году. С 2001 года он начал работать в ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в качестве главного конструктора пассажирского самолета SSJ-100. Под его руководством и с его личным участием в 2001-2007 годах. была разработана аэродинамическая схема и проведена конструктивно-силовая завязка этого самолета. В период с 2007 по 2013 гг. Ивашечкин работал в ГСС в должности советника президента.
За успехи в разработке отечественной авиатехники он был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом "Знак Почета", медалями.
 
Су-25Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий ИвашечкинАфганистанГражданские самолеты СухогоОКБ СухогоПроисшествия
 
 
