В Болгарии прошла акция протеста с требованием отставки правительства

В Болгарии прошла акция протеста с требованием отставки правительства - РИА Новости, 03.09.2025

В Болгарии прошла акция протеста с требованием отставки правительства

03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акция протеста с требованием отставки правительства, роспуска парламента и новых выборов состоялась перед зданием Народного собрания в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Протестующие скандировали "отставка", размахивали болгарскими флагами, а также флагами с надписями "Люди из народа". Некоторые протестующие были в сигнальных жилетах с надписью "Непримиримые". На плакатах были надписи: "Прямая демократия с референдумами" и "Лев с Россией!" (вставший на дыбы лев изображен на гербе Болгарии). Организаторы акции из гражданской инициативы "Будители" объяснили, что протестующие считают Народное собрание 51-го созыва нелегитимным. Протестующие пытались прорвать оцепление, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов. В четверг в Софии в 18.30 (совпадает с мск) в том же месте запланирована новая акция протеста. Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии 27 октября 2024 года. Утверждение их итогов сопровождалось судебными разбирательствами и скандалами.

