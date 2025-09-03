Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии прошла акция протеста с требованием отставки правительства
16:28 03.09.2025
В Болгарии прошла акция протеста с требованием отставки правительства
Акция протеста с требованием отставки правительства, роспуска парламента и новых выборов состоялась перед зданием Народного собрания в болгарской столице Софии, РИА Новости, 03.09.2025
в мире
софия (город)
болгария
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акция протеста с требованием отставки правительства, роспуска парламента и новых выборов состоялась перед зданием Народного собрания в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Протестующие скандировали "отставка", размахивали болгарскими флагами, а также флагами с надписями "Люди из народа". Некоторые протестующие были в сигнальных жилетах с надписью "Непримиримые". На плакатах были надписи: "Прямая демократия с референдумами" и "Лев с Россией!" (вставший на дыбы лев изображен на гербе Болгарии). Организаторы акции из гражданской инициативы "Будители" объяснили, что протестующие считают Народное собрание 51-го созыва нелегитимным. Протестующие пытались прорвать оцепление, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов. В четверг в Софии в 18.30 (совпадает с мск) в том же месте запланирована новая акция протеста. Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии 27 октября 2024 года. Утверждение их итогов сопровождалось судебными разбирательствами и скандалами.
софия (город)
болгария
В Болгарии прошла акция протеста с требованием отставки правительства

Протестующие в Болгарии призвали к отставке правительства и роспуску парламента

Участники акции протеста в Софии, Болгария
Участники акции протеста в Софии, Болгария
© AP Photo / Valentina Petrova
Участники акции протеста в Софии, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акция протеста с требованием отставки правительства, роспуска парламента и новых выборов состоялась перед зданием Народного собрания в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Протестующие скандировали "отставка", размахивали болгарскими флагами, а также флагами с надписями "Люди из народа".
Некоторые протестующие были в сигнальных жилетах с надписью "Непримиримые". На плакатах были надписи: "Прямая демократия с референдумами" и "Лев с Россией!" (вставший на дыбы лев изображен на гербе Болгарии).
Организаторы акции из гражданской инициативы "Будители" объяснили, что протестующие считают Народное собрание 51-го созыва нелегитимным.
Протестующие пытались прорвать оцепление, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов. В четверг в Софии в 18.30 (совпадает с мск) в том же месте запланирована новая акция протеста.
Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии 27 октября 2024 года. Утверждение их итогов сопровождалось судебными разбирательствами и скандалами.
