Рейтинг@Mail.ru
В отеле Сочи не подтвердили инцидент с ребенком на пенной вечеринке - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 03.09.2025 (обновлено: 11:59 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/sochi-2039327998.html
В отеле Сочи не подтвердили инцидент с ребенком на пенной вечеринке
В отеле Сочи не подтвердили инцидент с ребенком на пенной вечеринке - РИА Новости, 03.09.2025
В отеле Сочи не подтвердили инцидент с ребенком на пенной вечеринке
Внутренняя проверка в сочинском отеле не подтвердила информацию о ребенке, пострадавшем на пенной вечеринке у бассейна, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:54:00+03:00
2025-09-03T11:59:00+03:00
происшествия
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039328542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7d147eef29e2121fe6703239c221771.jpg
СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Внутренняя проверка в сочинском отеле не подтвердила информацию о ребенке, пострадавшем на пенной вечеринке у бассейна, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Ранее в социальных сетях опубликовали информацию о том, что четырехлетняя девочка якобы едва не задохнулась от большого потока пены во время пенной вечеринки у бассейна в сочинском отеле. В соцсетях также упоминалось, что медработник в отеле не смог помочь девочке, и мама якобы лечила ребёнка после происшествия самостоятельно. "По информации департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи, по факту появления в социальных сетях информации об инциденте в аквапарке одного из отелей города проведена внутренняя проверка. В её ходе по видеозаписям выяснено, что факт нахождения ребёнка под пеной на мероприятии не подтверждён", - говорится в сообщении. По данным мэрии, родителям ребенка предоставили доступ к видеозаписи - камера наблюдения была расположена в зоне, где и проводилась пенная вечеринка. Также уточняется, что при проведении пенных дискотек в отеле используют безопасные сертифицированные концентраты, кроме того, медицинский центр и приемный покой комплекса не получали обращений от гостей аквапарка. Во вторник прокуратура региона сообщила о проведении прокуратурой Лазаревского района Сочи проверки информации об инциденте с ребёнком в аквапарке.
https://ria.ru/20250901/anapa-2038859936.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039328542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1363854786448f0266c6c865c8a7c974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В отеле Сочи не подтвердили инцидент с ребенком на пенной вечеринке

Проверка в отеле Сочи не подтвердила инцидент с ребенком на пенной вечеринке

© Getty Images / ByrdyakПенная вечеринка
Пенная вечеринка - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Getty Images / Byrdyak
Пенная вечеринка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Внутренняя проверка в сочинском отеле не подтвердила информацию о ребенке, пострадавшем на пенной вечеринке у бассейна, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее в социальных сетях опубликовали информацию о том, что четырехлетняя девочка якобы едва не задохнулась от большого потока пены во время пенной вечеринки у бассейна в сочинском отеле. В соцсетях также упоминалось, что медработник в отеле не смог помочь девочке, и мама якобы лечила ребёнка после происшествия самостоятельно.
"По информации департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи, по факту появления в социальных сетях информации об инциденте в аквапарке одного из отелей города проведена внутренняя проверка. В её ходе по видеозаписям выяснено, что факт нахождения ребёнка под пеной на мероприятии не подтверждён", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, родителям ребенка предоставили доступ к видеозаписи - камера наблюдения была расположена в зоне, где и проводилась пенная вечеринка.
Также уточняется, что при проведении пенных дискотек в отеле используют безопасные сертифицированные концентраты, кроме того, медицинский центр и приемный покой комплекса не получали обращений от гостей аквапарка.
Во вторник прокуратура региона сообщила о проведении прокуратурой Лазаревского района Сочи проверки информации об инциденте с ребёнком в аквапарке.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
СК завел дело после сообщений об отравлении туристов парами хлора в Анапе
1 сентября, 14:58
 
ПроисшествияСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала