https://ria.ru/20250903/sochi-2039327998.html

В отеле Сочи не подтвердили инцидент с ребенком на пенной вечеринке

В отеле Сочи не подтвердили инцидент с ребенком на пенной вечеринке - РИА Новости, 03.09.2025

В отеле Сочи не подтвердили инцидент с ребенком на пенной вечеринке

Внутренняя проверка в сочинском отеле не подтвердила информацию о ребенке, пострадавшем на пенной вечеринке у бассейна, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T11:54:00+03:00

2025-09-03T11:54:00+03:00

2025-09-03T11:59:00+03:00

происшествия

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039328542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7d147eef29e2121fe6703239c221771.jpg

СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Внутренняя проверка в сочинском отеле не подтвердила информацию о ребенке, пострадавшем на пенной вечеринке у бассейна, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Ранее в социальных сетях опубликовали информацию о том, что четырехлетняя девочка якобы едва не задохнулась от большого потока пены во время пенной вечеринки у бассейна в сочинском отеле. В соцсетях также упоминалось, что медработник в отеле не смог помочь девочке, и мама якобы лечила ребёнка после происшествия самостоятельно. "По информации департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи, по факту появления в социальных сетях информации об инциденте в аквапарке одного из отелей города проведена внутренняя проверка. В её ходе по видеозаписям выяснено, что факт нахождения ребёнка под пеной на мероприятии не подтверждён", - говорится в сообщении. По данным мэрии, родителям ребенка предоставили доступ к видеозаписи - камера наблюдения была расположена в зоне, где и проводилась пенная вечеринка. Также уточняется, что при проведении пенных дискотек в отеле используют безопасные сертифицированные концентраты, кроме того, медицинский центр и приемный покой комплекса не получали обращений от гостей аквапарка. Во вторник прокуратура региона сообщила о проведении прокуратурой Лазаревского района Сочи проверки информации об инциденте с ребёнком в аквапарке.

https://ria.ru/20250901/anapa-2038859936.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи