В отеле Сочи не подтвердили инцидент с ребенком на пенной вечеринке
В отеле Сочи не подтвердили инцидент с ребенком на пенной вечеринке
2025-09-03T11:54:00+03:00
2025-09-03T11:54:00+03:00
2025-09-03T11:59:00+03:00
происшествия
сочи
СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Внутренняя проверка в сочинском отеле не подтвердила информацию о ребенке, пострадавшем на пенной вечеринке у бассейна, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Ранее в социальных сетях опубликовали информацию о том, что четырехлетняя девочка якобы едва не задохнулась от большого потока пены во время пенной вечеринки у бассейна в сочинском отеле. В соцсетях также упоминалось, что медработник в отеле не смог помочь девочке, и мама якобы лечила ребёнка после происшествия самостоятельно. "По информации департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи, по факту появления в социальных сетях информации об инциденте в аквапарке одного из отелей города проведена внутренняя проверка. В её ходе по видеозаписям выяснено, что факт нахождения ребёнка под пеной на мероприятии не подтверждён", - говорится в сообщении. По данным мэрии, родителям ребенка предоставили доступ к видеозаписи - камера наблюдения была расположена в зоне, где и проводилась пенная вечеринка. Также уточняется, что при проведении пенных дискотек в отеле используют безопасные сертифицированные концентраты, кроме того, медицинский центр и приемный покой комплекса не получали обращений от гостей аквапарка. Во вторник прокуратура региона сообщила о проведении прокуратурой Лазаревского района Сочи проверки информации об инциденте с ребёнком в аквапарке.
