https://ria.ru/20250903/smi-2039232708.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком - РИА Новости, 03.09.2025

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком

Взрывы прозвучали в Хмельницком на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T02:20:00+03:00

2025-09-03T02:20:00+03:00

2025-09-03T02:20:00+03:00

в мире

россия

хмельницкий (город)

хмельницкая область

вооруженные силы украины

взрыв

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001867365_0:141:1009:708_1920x0_80_0_0_657f19e6d49f4a095ee419ae19b49790.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницком на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". "Взрывы в Хмельницком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250902/shturm-2038921110.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

хмельницкий (город)

хмельницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, хмельницкий (город), хмельницкая область, вооруженные силы украины, взрыв