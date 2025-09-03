https://ria.ru/20250903/smi-2039232708.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком - РИА Новости, 03.09.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком
Взрывы прозвучали в Хмельницком на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T02:20:00+03:00
2025-09-03T02:20:00+03:00
2025-09-03T02:20:00+03:00
в мире
россия
хмельницкий (город)
хмельницкая область
вооруженные силы украины
взрыв
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001867365_0:141:1009:708_1920x0_80_0_0_657f19e6d49f4a095ee419ae19b49790.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницком на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". "Взрывы в Хмельницком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250902/shturm-2038921110.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
хмельницкий (город)
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001867365_16:0:976:720_1920x0_80_0_0_04000040e69ebe5dc3b317d8d560cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, хмельницкий (город), хмельницкая область, вооруженные силы украины, взрыв
В мире, Россия, Хмельницкий (город), Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, Взрыв
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком
В Хмельницком прогремели взрывы