Россиянам разъяснили новые правила покупки смартфонов

Россиянам разъяснили новые правила покупки смартфонов - РИА Новости, 03.09.2025

Россиянам разъяснили новые правила покупки смартфонов

03.09.2025

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Смартфоны без предустановленного российского ПО с сентября будут считаться некачественными и их можно вернуть; однако из продажи гаджеты Apple не исчезнут, рассказал агентству “Прайм” доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.Он напомнил, что по новым требованиям продаваемые в России гаджеты должны быть обеспечены отечественным ПО, в том числе, из RuStore. В противном случае их можно будет вернуть, как некачественный товар.Прежде всего, это касается компании Apple, чья продукция имеет закрытую систему и на них невозможно предустановить чужое ПО. Тем более, официально эти устройства в России не продаются.“Но вряд ли в реальности у продавцов смартфонов Apple возникнут проблемы. Продавцам требования закона соблюсти легко — просто надо заранее оговорить этот недостаток при продаже. Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что, истерика по поводу возможного исчезновения с полок магазинов техники Apple необоснованная”, — заключил Ковригин.

технологии, россия, apple, мгпу, смартфоны, покупка, общество, вадим ковригин