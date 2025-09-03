Рейтинг@Mail.ru
03:15 03.09.2025
Россиянам разъяснили новые правила покупки смартфонов
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Смартфоны без предустановленного российского ПО с сентября будут считаться некачественными и их можно вернуть; однако из продажи гаджеты Apple не исчезнут, рассказал агентству “Прайм” доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.Он напомнил, что по новым требованиям продаваемые в России гаджеты должны быть обеспечены отечественным ПО, в том числе, из RuStore. В противном случае их можно будет вернуть, как некачественный товар.Прежде всего, это касается компании Apple, чья продукция имеет закрытую систему и на них невозможно предустановить чужое ПО. Тем более, официально эти устройства в России не продаются.“Но вряд ли в реальности у продавцов смартфонов Apple возникнут проблемы. Продавцам требования закона соблюсти легко — просто надо заранее оговорить этот недостаток при продаже. Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что, истерика по поводу возможного исчезновения с полок магазинов техники Apple необоснованная”, — заключил Ковригин.
Россиянам разъяснили новые правила покупки смартфонов

Доцент Ковригин: смартфоны без российского ПО теперь считаются некачественными

Смартфоны на деревянном столе. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Смартфоны без предустановленного российского ПО с сентября будут считаться некачественными и их можно вернуть; однако из продажи гаджеты Apple не исчезнут, рассказал агентству “Прайм” доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.
Он напомнил, что по новым требованиям продаваемые в России гаджеты должны быть обеспечены отечественным ПО, в том числе, из RuStore. В противном случае их можно будет вернуть, как некачественный товар.
Прежде всего, это касается компании Apple, чья продукция имеет закрытую систему и на них невозможно предустановить чужое ПО. Тем более, официально эти устройства в России не продаются.
“Но вряд ли в реальности у продавцов смартфонов Apple возникнут проблемы. Продавцам требования закона соблюсти легко — просто надо заранее оговорить этот недостаток при продаже. Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что, истерика по поводу возможного исчезновения с полок магазинов техники Apple необоснованная”, — заключил Ковригин.
