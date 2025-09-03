Слуцкий посоветовал США пересмотреть позицию в отношении Европы
Слуцкий призвал США изменить позицию по ЕС, мешающую урегулированию на Украине
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посоветовал США пересмотреть позицию в отношении Европы, которая мешает урегулированию ситуации на Украине.
Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты займут "другую позицию" в отношении РФ, если по конфликту на Украине не будет достигнуто прогресса.
"На очень плохих условиях": в США раскрыли план ЕС по Украине
22 августа, 05:19
"Пересмотреть позицию" новой американской администрации давно стоило бы в отношении действий европейских партнеров Вашингтона, которые прилагают скорее обратные усилия и навязывают сценарий эскалации в украинском конфликте", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что антироссийские санкции, ужесточить которые вынуждают Трампа, "бессмысленны и бесполезны".
"Брюссель, Париж и Лондон пытаются максимально нивелировать дипломатию президента Соединенных Штатов с единственной целью: продолжать "выкачивать дивиденды" от "торговли русофобией". Но политические акции апологетов западной гегемонии и однополярного мира стремительно падают", - считает лидер ЛДПР.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.