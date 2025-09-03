https://ria.ru/20250903/slutskij-2039226882.html

Слуцкий посоветовал США пересмотреть позицию в отношении Европы

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посоветовал США пересмотреть позицию в отношении Европы, которая мешает урегулированию ситуации на Украине. Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты займут "другую позицию" в отношении РФ, если по конфликту на Украине не будет достигнуто прогресса. "Пересмотреть позицию" новой американской администрации давно стоило бы в отношении действий европейских партнеров Вашингтона, которые прилагают скорее обратные усилия и навязывают сценарий эскалации в украинском конфликте", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что антироссийские санкции, ужесточить которые вынуждают Трампа, "бессмысленны и бесполезны". "Меры воздействия", добавляет лидер ЛДПР, необходимо направлять на Киев и его "кукловодов" из Западной Европы в лице Брюсселя, Лондона и Парижа. "Брюссель, Париж и Лондон пытаются максимально нивелировать дипломатию президента Соединенных Штатов с единственной целью: продолжать "выкачивать дивиденды" от "торговли русофобией". Но политические акции апологетов западной гегемонии и однополярного мира стремительно падают", - считает лидер ЛДПР. Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

