https://ria.ru/20250903/skver-2039512127.html
Сквер Памяти Героев СВО открыли в Смоленске
Сквер Памяти Героев СВО открыли в Смоленске - РИА Новости, 03.09.2025
Сквер Памяти Героев СВО открыли в Смоленске
В день окончания Второй мировой войны в Смоленске открыли сквер Памяти Героев СВО, это первый памятник в регионе, посвященный участникам спецоперации, сообщил... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T21:52:00+03:00
2025-09-03T21:52:00+03:00
2025-09-03T21:52:00+03:00
смоленская область
общество
смоленск
единая россия
василий анохин
георгий жуков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В день окончания Второй мировой войны в Смоленске открыли сквер Памяти Героев СВО, это первый памятник в регионе, посвященный участникам спецоперации, сообщил губернатор области Василий Анохин. Церемония объединила бойцов, общественников, активистов ветеранских и молодежных организаций. В честь павших героев зажгли лампады, была объявлена минута молчания. Анохин отметил, что место, где расположен сквер, имеет свою историю и особый смысл. Он находится напротив дома, где с 1938 по 1939 год жил и работал "Маршал Победы" Георгий Жуков. В сквере установили Поклонный крест. В среду его освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. "Сквер создан по инициативе регионального отделения партии "Единая Россия" в рамках проекта "Историческая память". Выражаю искреннюю признательность секретарю реготделения партии Игорю Васильевичу Ляхову и всем, кто участвовал в создании и благоустройстве памятного места", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, смоленск, единая россия, василий анохин, георгий жуков
Смоленская область, Общество, Смоленск, Единая Россия, Василий Анохин, Георгий Жуков
Сквер Памяти Героев СВО открыли в Смоленске
Сквер Памяти Героев СВО открыли в Смоленске в последний день Второй мировой