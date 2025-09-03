https://ria.ru/20250903/skver-2039512127.html

Сквер Памяти Героев СВО открыли в Смоленске

Сквер Памяти Героев СВО открыли в Смоленске - РИА Новости, 03.09.2025

Сквер Памяти Героев СВО открыли в Смоленске

В день окончания Второй мировой войны в Смоленске открыли сквер Памяти Героев СВО, это первый памятник в регионе, посвященный участникам спецоперации, сообщил...

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В день окончания Второй мировой войны в Смоленске открыли сквер Памяти Героев СВО, это первый памятник в регионе, посвященный участникам спецоперации, сообщил губернатор области Василий Анохин. Церемония объединила бойцов, общественников, активистов ветеранских и молодежных организаций. В честь павших героев зажгли лампады, была объявлена минута молчания. Анохин отметил, что место, где расположен сквер, имеет свою историю и особый смысл. Он находится напротив дома, где с 1938 по 1939 год жил и работал "Маршал Победы" Георгий Жуков. В сквере установили Поклонный крест. В среду его освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. "Сквер создан по инициативе регионального отделения партии "Единая Россия" в рамках проекта "Историческая память". Выражаю искреннюю признательность секретарю реготделения партии Игорю Васильевичу Ляхову и всем, кто участвовал в создании и благоустройстве памятного места", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.

