Рейтинг@Mail.ru
Книга Симоньян стала лидером продаж в "Библио-Глобусе" - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:55 03.09.2025 (обновлено: 18:59 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/simonyan-2039487208.html
Книга Симоньян стала лидером продаж в "Библио-Глобусе"
Книга Симоньян стала лидером продаж в "Библио-Глобусе" - РИА Новости, 03.09.2025
Книга Симоньян стала лидером продаж в "Библио-Глобусе"
Книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" стала лидером РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:55:00+03:00
2025-09-03T18:59:00+03:00
маргарита симоньян
культура
москва
захар прилепин
александра маринина (марина алексеева)
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034203927_0:411:2910:2048_1920x0_80_0_0_f0a70e6580d0b6551512f587fe143227.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" стала лидером продаж в категории художественной литературы в книжном магазине "Библио-Глобус" за август, сообщили в пресс-службе магазина."Книжные лидеры за август. Художественная литература: Маргарита Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра", - говорится в сообщении.Второе место в рейтинге заняла Александра Маринина с книгой "Посох двуликого Януса", третье - Наталья Соловьева с книгой "Шелковые дети". Вышедшая в июне книга Захара Прилепина "Тума" стала четвертой в рейтинге, а пятерку лидеров замыкает произведение "Секретные люди" Николая Свечина.Книга главного редактора "России сегодня" в августе стабильно входила в еженедельную десятку самых продаваемых книг в ведущих книжных магазинах столицы, о чем сообщали в пресс-службы "Эксмо-АСТ".Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут.Книга повествует о том, что произойдёт с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с библейскими пророчествами.Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж её книг направляются на помощь людям.
https://ria.ru/20250810/simonjan-2034414885.html
https://ria.ru/20250805/simonjan-2033532268.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034203927_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_7080db655f52f979cfa0a8f5fd9f86ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маргарита симоньян, москва, захар прилепин, александра маринина (марина алексеева), новости культуры
Маргарита Симоньян, Культура, Москва, Захар Прилепин, Александра Маринина (Марина Алексеева), Новости культуры
Книга Симоньян стала лидером продаж в "Библио-Глобусе"

Книга Симоньян стала лидером продаж художественной литературы в "Библио-Глобусе"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСтарт продаж книги Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра"
Старт продаж книги Маргариты Симоньян В начале было Слово - в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Старт продаж книги Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" стала лидером продаж в категории художественной литературы в книжном магазине "Библио-Глобус" за август, сообщили в пресс-службе магазина.
«
"Книжные лидеры за август. Художественная литература: Маргарита Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра", - говорится в сообщении.
Маргарита Симоньян о трудностях в процессе написания новой книги В начале было Слово — в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Симоньян рассказала о трудностях при написании книги
10 августа, 10:58
Второе место в рейтинге заняла Александра Маринина с книгой "Посох двуликого Януса", третье - Наталья Соловьева с книгой "Шелковые дети". Вышедшая в июне книга Захара Прилепина "Тума" стала четвертой в рейтинге, а пятерку лидеров замыкает произведение "Секретные люди" Николая Свечина.
Книга главного редактора "России сегодня" в августе стабильно входила в еженедельную десятку самых продаваемых книг в ведущих книжных магазинах столицы, о чем сообщали в пресс-службы "Эксмо-АСТ".
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут.
Книга повествует о том, что произойдёт с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с библейскими пророчествами.
Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж её книг направляются на помощь людям.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Симоньян рассказала, на что направит весь доход от продаж своей книги
5 августа, 17:17
 
КультураМаргарита СимоньянМоскваЗахар ПрилепинАлександра Маринина (Марина Алексеева)Новости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала