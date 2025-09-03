https://ria.ru/20250903/simonyan-2039487208.html

Книга Симоньян стала лидером продаж в "Библио-Глобусе"

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" стала лидером продаж в категории художественной литературы в книжном магазине "Библио-Глобус" за август, сообщили в пресс-службе магазина."Книжные лидеры за август. Художественная литература: Маргарита Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра", - говорится в сообщении.Второе место в рейтинге заняла Александра Маринина с книгой "Посох двуликого Януса", третье - Наталья Соловьева с книгой "Шелковые дети". Вышедшая в июне книга Захара Прилепина "Тума" стала четвертой в рейтинге, а пятерку лидеров замыкает произведение "Секретные люди" Николая Свечина.Книга главного редактора "России сегодня" в августе стабильно входила в еженедельную десятку самых продаваемых книг в ведущих книжных магазинах столицы, о чем сообщали в пресс-службы "Эксмо-АСТ".Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут.Книга повествует о том, что произойдёт с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с библейскими пророчествами.Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж её книг направляются на помощь людям.

