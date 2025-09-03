https://ria.ru/20250903/sietl-2039336462.html

В аэропорту Сиэтла изъяли более 11 тысяч поддельных игрушек Лабубу

в мире

сша

сиэтл

южная корея

nbc

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США (CBP) в аэропорту Сиэтла изъяла больше 11 тысяч поддельных игрушек Лабубу, стоимостью свыше 500 миллионов долларов, их пытались провезти в коробках из-под лампочек, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные ведомства. В середине августа комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала предупреждение о серьезной опасности поддельных игрушек Лабубу, которые могут привести к гибели маленьких детей, и призвала американцев избегать подделок. "Представители таможенно-пограничной службы США, уполномоченные проводить инспекцию воздушных судов в международном аэропорту Сиэтл-Такома, изъяли 11 134 игрушек, розничная стоимость которых, предположительно, могла бы составить 513 937 долларов", - заявил телеканал со ссылкой на представителя CBP. Игрушки были изъяты 26 августа. По данным NBC, обнаруженную партию контрафакта в коробках из-под лампочек из Южной Кореи планируют уничтожить. По словам представителя таможенной службы, на данный момент по факту изъятия поддельной партии Лабубу задержанных нет. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Весной эти брелоки стали популярны по всему миру. Производит и продает игрушку китайская Pop Mart, у которой есть 571 магазин в 18 странах.

