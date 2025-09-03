Рейтинг@Mail.ru
08:31 03.09.2025
"Сибур" тестирует новую марку суперконструкционного пластика
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Сибур" тестирует с производителями грузовых автомобилей "ГАЗ" и "Камаз" новую марку суперконструкционного пластика - полидициклопентадиена, этот материал позволяет делать многие компоненты автомобиля, раньше его импортировали из Китая, заявил в интервью РИА Новости директор дивизиона "Транспорт" нефтехимической компании Анатолий Светликов на полях ВЭФ. "Еще один пример на стыке импортозамещения и нового решения - это полидициклопентадиен, суперконструкционный пластик, который, в частности, активно используется в автопроме, но, скорее, в грузовой технике", - сказал Светликов. Он добавил, что такой материал позволяет вместо металла делать из полимеров большое количество компонентов автомобиля. Раньше этот продукт импортировался из Китая. "На базе "Нижнекамскнефтехима" нам удалось довести нашу марку до того качества и свойств, которые требуются автопрому, разработали свою каталитическую систему и сейчас проводим тестирования с "ГАЗом" и "Камазом", - отметил Светликов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Сибур" тестирует с производителями грузовых автомобилей "ГАЗ" и "Камаз" новую марку суперконструкционного пластика - полидициклопентадиена, этот материал позволяет делать многие компоненты автомобиля, раньше его импортировали из Китая, заявил в интервью РИА Новости директор дивизиона "Транспорт" нефтехимической компании Анатолий Светликов на полях ВЭФ.
"Еще один пример на стыке импортозамещения и нового решения - это полидициклопентадиен, суперконструкционный пластик, который, в частности, активно используется в автопроме, но, скорее, в грузовой технике", - сказал Светликов.
Он добавил, что такой материал позволяет вместо металла делать из полимеров большое количество компонентов автомобиля. Раньше этот продукт импортировался из Китая.
"На базе "Нижнекамскнефтехима" нам удалось довести нашу марку до того качества и свойств, которые требуются автопрому, разработали свою каталитическую систему и сейчас проводим тестирования с "ГАЗом" и "Камазом", - отметил Светликов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
