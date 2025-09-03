Рейтинг@Mail.ru
Шуфутинский попал в базу данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 03.09.2025
08:07 03.09.2025
Шуфутинский попал в базу данных сайта "Миротворец"
Шуфутинский попал в базу данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 03.09.2025
Шуфутинский попал в базу данных сайта "Миротворец"
Певец, заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский числится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:07:00+03:00
2025-09-03T08:07:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил шуфутинский
дунья миятович
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156241/70/1562417085_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_fae83bc6b45c0dc7dc9d0f0acf91d96a.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Певец, заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский числится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса. Согласно данным сайта, в базу Шуфутинский внесен за "нарушение государственной границы Украины", в частности за то, что выезжал в Крым "с нарушением украинского законодательства". Данные российского певца внесены на сайт в апреле 2017 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил шуфутинский, дунья миятович, мария захарова, обсе
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Шуфутинский, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
Шуфутинский попал в базу данных сайта "Миротворец"

Михаила Шуфутинского внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Певец Михаил Шуфутинский. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Певец, заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский числится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса.
Согласно данным сайта, в базу Шуфутинский внесен за "нарушение государственной границы Украины", в частности за то, что выезжал в Крым "с нарушением украинского законодательства". Данные российского певца внесены на сайт в апреле 2017 года.
Актриса Александра Бортич - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Актриса Бортич попала в базу "Миротворца"
30 августа, 11:06
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Значит, был бы Петя". Убийца Парубия выступил со зловещим предупреждением
Вчера, 08:00
 
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Шуфутинский, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
 
 
