Шуфутинский попал в базу данных сайта "Миротворец"

Шуфутинский попал в базу данных сайта "Миротворец"

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Певец, заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский числится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса. Согласно данным сайта, в базу Шуфутинский внесен за "нарушение государственной границы Украины", в частности за то, что выезжал в Крым "с нарушением украинского законодательства". Данные российского певца внесены на сайт в апреле 2017 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

