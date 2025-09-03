https://ria.ru/20250903/schedrin-2039259530.html

В Москве открыли наследственное дело после смерти композитора Щедрина

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти советского и российского композитора Родиона Щедрина, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Щедрин Родион Константинович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве. Советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в ночь на 29 августа. Согласно совместному завещанию с его женой - Майей Плисецкой, их совместный прах будет развеян над Россией. Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году. Среди самых известных сочинений Щедрина - Первая симфония (1958), балет "Конек-Горбунок" (1960), балет "Кармен-сюита" (1967), опера "Не только любовь" (1961), серия концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны" (1968), оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969).

