В работе ChatGPT произошел сбой - РИА Новости, 03.09.2025
10:34 03.09.2025
В работе ChatGPT произошел сбой
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из Европы сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 10.08 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Нидерландов - около 1,5 тысячи. Также о неполадках сообщают в Великобритании, Италии, Польше, Германии, Франции Бельгии, Швеции и других странах Европы. А за пределами региона некоторые сбои наблюдаются, в частности, в Индии и Японии. Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе мобильного приложения и сайта разработчика - компании OpenAI. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из Европы сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 10.08 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Нидерландов - около 1,5 тысячи. Также о неполадках сообщают в Великобритании, Италии, Польше, Германии, Франции Бельгии, Швеции и других странах Европы. А за пределами региона некоторые сбои наблюдаются, в частности, в Индии и Японии.
Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе мобильного приложения и сайта разработчика - компании OpenAI.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
