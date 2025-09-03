Рейтинг@Mail.ru
Командир полка полиции Чечни отреагировал на санкции против него
15:37 03.09.2025
Командир полка полиции Чечни отреагировал на санкции против него
россия
великобритания
чеченская республика (чечня)
ГРОЗНЫЙ, 3 сен - РИА Новости. Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, комментируя РИА Новости введенные против него санкции, заявил, что двигается по правильном пути, если "враг сидя за тысячу километров начал замечать наше неизбежное пришествие". В среду Великобритания внесла в санкционный список командира полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замида Чалаева. "Если враг сидя за тысячу километров начал замечать наше неизбежное пришествие, значит мы двигаемся по правильному пути. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Ахмат-Сила. Аллаху Акбар", - сказал Чалаев. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщал, что региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова начал беспрецедентную гуманитарную помощь жителям Газы, которая охватит около миллиона человек. По его словам, курируют доставку гуманитарной помощи министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и командир спецполка полиции имени А. А. Кадырова Чалаев.
россия, великобритания, чеченская республика (чечня)
Россия, Великобритания, Чеченская республика (Чечня)
Замид Чалаев
Замид Чалаев. Архивное фото
Глава "Движения первых" в ДНР высказался о британских санкциях
