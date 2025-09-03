https://ria.ru/20250903/sanktsii-2039408180.html
Командир полка полиции Чечни отреагировал на санкции против него
Командир полка полиции Чечни отреагировал на санкции против него - РИА Новости, 03.09.2025
Командир полка полиции Чечни отреагировал на санкции против него
Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, комментируя РИА Новости введенные против него... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:37:00+03:00
2025-09-03T15:37:00+03:00
2025-09-03T15:39:00+03:00
россия
великобритания
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782879765_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_d7a3f257a717eb20c948a7eb3bd6936c.jpg
ГРОЗНЫЙ, 3 сен - РИА Новости. Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, комментируя РИА Новости введенные против него санкции, заявил, что двигается по правильном пути, если "враг сидя за тысячу километров начал замечать наше неизбежное пришествие". В среду Великобритания внесла в санкционный список командира полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замида Чалаева. "Если враг сидя за тысячу километров начал замечать наше неизбежное пришествие, значит мы двигаемся по правильному пути. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Ахмат-Сила. Аллаху Акбар", - сказал Чалаев. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщал, что региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова начал беспрецедентную гуманитарную помощь жителям Газы, которая охватит около миллиона человек. По его словам, курируют доставку гуманитарной помощи министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и командир спецполка полиции имени А. А. Кадырова Чалаев.
https://ria.ru/20250903/sanktsii-2039393484.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782879765_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe14b8881cde11d216e77ba7f012b02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, чеченская республика (чечня)
Россия, Великобритания, Чеченская республика (Чечня)
Командир полка полиции Чечни отреагировал на санкции против него
Чалаев: санкции Британии означают наше движение по правильному пути