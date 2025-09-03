https://ria.ru/20250903/sanktsii-2039408180.html

Командир полка полиции Чечни отреагировал на санкции против него

Командир полка полиции Чечни отреагировал на санкции против него - РИА Новости, 03.09.2025

Командир полка полиции Чечни отреагировал на санкции против него

03.09.2025

ГРОЗНЫЙ, 3 сен - РИА Новости. Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, комментируя РИА Новости введенные против него санкции, заявил, что двигается по правильном пути, если "враг сидя за тысячу километров начал замечать наше неизбежное пришествие". В среду Великобритания внесла в санкционный список командира полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замида Чалаева. "Если враг сидя за тысячу километров начал замечать наше неизбежное пришествие, значит мы двигаемся по правильному пути. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Ахмат-Сила. Аллаху Акбар", - сказал Чалаев. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщал, что региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова начал беспрецедентную гуманитарную помощь жителям Газы, которая охватит около миллиона человек. По его словам, курируют доставку гуманитарной помощи министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и командир спецполка полиции имени А. А. Кадырова Чалаев.

