Глава "Движения первых" в ДНР высказался о британских санкциях

Глава "Движения первых" в ДНР высказался о британских санкциях - РИА Новости, 03.09.2025

Глава "Движения первых" в ДНР высказался о британских санкциях

Санкции со стороны Британии демонстрируют результат работы "Движения первых", заявил РИА Новости председатель совета регионального отделения движения в ДНР

2025-09-03T14:56:00+03:00

2025-09-03T14:56:00+03:00

2025-09-03T14:56:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

великобритания

россия

ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Санкции со стороны Британии демонстрируют результат работы "Движения первых", заявил РИА Новости председатель совета регионального отделения движения в ДНР Денис Чернобай. Ранее Великобритания ввела санкции против российской детской и молодежной организации "Движение первых" "Для нас это своего рода признание — значит, мы на верном пути. Если нас пытаются остановить, значит, наша работа имеет результат. Никакие санкции не повлияют на развитие ребят: мы прикладываем все силы для их роста, безопасности и уверенности в будущем здесь, в нашей стране, в России. Такие шаги только укрепляют нас в решимости продолжать в том же духе", - сказал Чернобай. Он добавил, что движение было замечено благодаря своей важной деятельности в воспитании детей и молодежи в духе служения Отечеству, а также в рамках сохранения исторической памяти и укрепления патриотизма.

донецкая народная республика

великобритания

россия

2025

