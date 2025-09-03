Рейтинг@Mail.ru
Глава "Движения первых" в ДНР высказался о британских санкциях
14:56 03.09.2025
Глава "Движения первых" в ДНР высказался о британских санкциях
в мире
донецкая народная республика
великобритания
россия
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Санкции со стороны Британии демонстрируют результат работы "Движения первых", заявил РИА Новости председатель совета регионального отделения движения в ДНР Денис Чернобай. Ранее Великобритания ввела санкции против российской детской и молодежной организации "Движение первых" "Для нас это своего рода признание — значит, мы на верном пути. Если нас пытаются остановить, значит, наша работа имеет результат. Никакие санкции не повлияют на развитие ребят: мы прикладываем все силы для их роста, безопасности и уверенности в будущем здесь, в нашей стране, в России. Такие шаги только укрепляют нас в решимости продолжать в том же духе", - сказал Чернобай. Он добавил, что движение было замечено благодаря своей важной деятельности в воспитании детей и молодежи в духе служения Отечеству, а также в рамках сохранения исторической памяти и укрепления патриотизма.
донецкая народная республика
великобритания
россия
Глава "Движения первых" в ДНР высказался о британских санкциях

ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Санкции со стороны Британии демонстрируют результат работы "Движения первых", заявил РИА Новости председатель совета регионального отделения движения в ДНР Денис Чернобай.
Ранее Великобритания ввела санкции против российской детской и молодежной организации "Движение первых"
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Захарова высказалась о введении Лондоном санкций против "Движения первых"
Вчера, 12:55
"Для нас это своего рода признание — значит, мы на верном пути. Если нас пытаются остановить, значит, наша работа имеет результат. Никакие санкции не повлияют на развитие ребят: мы прикладываем все силы для их роста, безопасности и уверенности в будущем здесь, в нашей стране, в России. Такие шаги только укрепляют нас в решимости продолжать в том же духе", - сказал Чернобай.
Он добавил, что движение было замечено благодаря своей важной деятельности в воспитании детей и молодежи в духе служения Отечеству, а также в рамках сохранения исторической памяти и укрепления патриотизма.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Британия ввела санкции против Общественного фонда имени Ахмата Кадырова
Вчера, 12:25
 
