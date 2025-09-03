NYP: США хотят присоединения Европы к возможным санкциям против России
NYP: США хотят, чтобы Европа перестала покупать нефть из России
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть, сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.
Трамп заявил, что США могут занять "другую позицию" по Украине
2 сентября, 22:40
"США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям Вашингтона и перестала покупать российскую нефть", - приводит газета слова чиновника.
Как отмечает издание, в рамках этих санкций страны Европы не только перестанут покупать нефть из РФ, но и введут ограничения в отношений стран, которые продолжают ее приобретать.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.