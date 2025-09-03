Рейтинг@Mail.ru
NYP: США хотят присоединения Европы к возможным санкциям против России - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 03.09.2025 (обновлено: 08:35 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/sanktsii-2039270896.html
NYP: США хотят присоединения Европы к возможным санкциям против России
NYP: США хотят присоединения Европы к возможным санкциям против России - РИА Новости, 03.09.2025
NYP: США хотят присоединения Европы к возможным санкциям против России
Президент США Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:26:00+03:00
2025-09-03T08:35:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть, сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.По данным издания, Трамп снова рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России."США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям Вашингтона и перестала покупать российскую нефть", - приводит газета слова чиновника.Как отмечает издание, в рамках этих санкций страны Европы не только перестанут покупать нефть из РФ, но и введут ограничения в отношений стран, которые продолжают ее приобретать.Согласно чиновнику, США также хотят, чтобы Европа оказала активную поддержку Украине в сфере гарантий безопасности после завершения конфликта.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250902/tramp-2039216192.html
https://ria.ru/20250903/kiev-2039264562.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа
В мире, Россия, США, Европа
NYP: США хотят присоединения Европы к возможным санкциям против России

NYP: США хотят, чтобы Европа перестала покупать нефть из России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть, сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.
По данным издания, Трамп снова рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Трамп заявил, что США могут занять "другую позицию" по Украине
2 сентября, 22:40
"США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям Вашингтона и перестала покупать российскую нефть", - приводит газета слова чиновника.
Как отмечает издание, в рамках этих санкций страны Европы не только перестанут покупать нефть из РФ, но и введут ограничения в отношений стран, которые продолжают ее приобретать.
Согласно чиновнику, США также хотят, чтобы Европа оказала активную поддержку Украине в сфере гарантий безопасности после завершения конфликта.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Спонсоры Киева в Европе отвергают компромиссы по Украине, заявила Захарова
Вчера, 07:19
 
В миреРоссияСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала