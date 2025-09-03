https://ria.ru/20250903/sanktsii-2039270896.html

NYP: США хотят присоединения Европы к возможным санкциям против России

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть, сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.По данным издания, Трамп снова рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России."США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям Вашингтона и перестала покупать российскую нефть", - приводит газета слова чиновника.Как отмечает издание, в рамках этих санкций страны Европы не только перестанут покупать нефть из РФ, но и введут ограничения в отношений стран, которые продолжают ее приобретать.Согласно чиновнику, США также хотят, чтобы Европа оказала активную поддержку Украине в сфере гарантий безопасности после завершения конфликта.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

