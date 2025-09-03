Лавров прокомментировал антироссийские санкции

https://ria.ru/20250903/sanktsii-2039230335.html

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Инициаторы антироссийских санкций полностью подорвали к себе всякое доверие и в будущем не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле, Россия сделает свои выводы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". "Еще хуже, что инициаторы санкций полностью подорвали к себе всякое доверие. В будущем они не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом. Мы свои выводы, безусловно, сделаем. Хотя мы были и остаемся открытыми для взаимодействия со всеми внешними партнерами на основе уважения интересов и взаимной выгоды", - заявил Лавров. Он отметил, что отказ большинства стран "коллективного Запада" и, прежде всего, многих стран Евросоюза от торговли с Россией по целому ряду позиций, для того чтобы оказывать давление – это прискорбное решение и, как следствие, экономический урон наносится всем.

