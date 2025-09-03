https://ria.ru/20250903/sanktsii-2039230335.html
Лавров прокомментировал антироссийские санкции
Лавров прокомментировал антироссийские санкции - РИА Новости, 03.09.2025
Лавров прокомментировал антироссийские санкции
Инициаторы антироссийских санкций полностью подорвали к себе всякое доверие и в будущем не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле,... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T01:57:00+03:00
2025-09-03T01:57:00+03:00
2025-09-03T01:57:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_0:151:2340:1467_1920x0_80_0_0_f08aa319b41e462874710455c29ec1b5.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Инициаторы антироссийских санкций полностью подорвали к себе всякое доверие и в будущем не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле, Россия сделает свои выводы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". "Еще хуже, что инициаторы санкций полностью подорвали к себе всякое доверие. В будущем они не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом. Мы свои выводы, безусловно, сделаем. Хотя мы были и остаемся открытыми для взаимодействия со всеми внешними партнерами на основе уважения интересов и взаимной выгоды", - заявил Лавров. Он отметил, что отказ большинства стран "коллективного Запада" и, прежде всего, многих стран Евросоюза от торговли с Россией по целому ряду позиций, для того чтобы оказывать давление – это прискорбное решение и, как следствие, экономический урон наносится всем.
https://ria.ru/20250902/sanktsii-2039079491.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_92:0:2248:1617_1920x0_80_0_0_9c586aa70205d6d4421433fa9f73e36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров
В мире, Россия, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал антироссийские санкции
Лавров заявил, что инициаторы санкций против России подорвали к себе доверие