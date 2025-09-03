Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал антироссийские санкции - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/sanktsii-2039230335.html
Лавров прокомментировал антироссийские санкции
Лавров прокомментировал антироссийские санкции - РИА Новости, 03.09.2025
Лавров прокомментировал антироссийские санкции
Инициаторы антироссийских санкций полностью подорвали к себе всякое доверие и в будущем не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле,... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T01:57:00+03:00
2025-09-03T01:57:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_0:151:2340:1467_1920x0_80_0_0_f08aa319b41e462874710455c29ec1b5.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Инициаторы антироссийских санкций полностью подорвали к себе всякое доверие и в будущем не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле, Россия сделает свои выводы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". "Еще хуже, что инициаторы санкций полностью подорвали к себе всякое доверие. В будущем они не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом. Мы свои выводы, безусловно, сделаем. Хотя мы были и остаемся открытыми для взаимодействия со всеми внешними партнерами на основе уважения интересов и взаимной выгоды", - заявил Лавров. Он отметил, что отказ большинства стран "коллективного Запада" и, прежде всего, многих стран Евросоюза от торговли с Россией по целому ряду позиций, для того чтобы оказывать давление – это прискорбное решение и, как следствие, экономический урон наносится всем.
https://ria.ru/20250902/sanktsii-2039079491.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_92:0:2248:1617_1920x0_80_0_0_9c586aa70205d6d4421433fa9f73e36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров
В мире, Россия, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал антироссийские санкции

Лавров заявил, что инициаторы санкций против России подорвали к себе доверие

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Инициаторы антироссийских санкций полностью подорвали к себе всякое доверие и в будущем не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле, Россия сделает свои выводы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".
"Еще хуже, что инициаторы санкций полностью подорвали к себе всякое доверие. В будущем они не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом. Мы свои выводы, безусловно, сделаем. Хотя мы были и остаемся открытыми для взаимодействия со всеми внешними партнерами на основе уважения интересов и взаимной выгоды", - заявил Лавров.
Он отметил, что отказ большинства стран "коллективного Запада" и, прежде всего, многих стран Евросоюза от торговли с Россией по целому ряду позиций, для того чтобы оказывать давление – это прискорбное решение и, как следствие, экономический урон наносится всем.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В ЕК рассказали о ходе обсуждения 19-го пакета санкций против России
Вчера, 13:45
 
В миреРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала