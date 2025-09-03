Рейтинг@Mail.ru
Самолет президента Литвы полчаса не мог приземлиться в Вильнюсе из-за дрона
11:09 03.09.2025 (обновлено: 11:35 03.09.2025)
Самолет президента Литвы полчаса не мог приземлиться в Вильнюсе из-за дрона
Самолет президента Литвы полчаса не мог приземлиться в Вильнюсе из-за дрона - РИА Новости, 03.09.2025
Самолет президента Литвы полчаса не мог приземлиться в Вильнюсе из-за дрона
Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы во вторник вечером более получаса не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона с рекламой, сообщил портал... РИА Новости, 03.09.2025
в мире
литва
вильнюс
финляндия
гитанас науседа
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы во вторник вечером более получаса не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона с рекламой, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на министерство транспорта страны. "Во вторник вечером компания Oro Navigacija, обеспечивающая безопасность полетов, получила сообщение от службы авиационной безопасности аэропортов Литвы о подозрительном беспилотнике, замеченном в Лиепкальнисе. Из-за этого дрона самолет Spartan, на борту которого находился президент Гитанас Науседа, возвращавшийся из Финляндии, некоторое время не мог приземлиться в аэропорту", - говорится в сообщении. Как отметил минтранс, выяснилось, что беспилотник "был поднят с рекламными целями и не выполнил установленных временных требований". В середине июля погранслужба Литвы зафиксировала летательный аппарат, на три минуты зашедший в воздушное пространство Литвы и упавший на территории страны в километре от границы с Белоруссией. Впоследствии выяснилось, что это был имитационный дрон Gerbera. Аналогичный эпизод произошел в начале августа, по словам генпрокурора Литвы Ниды Грунскене, беспилотник был оснащен двухкилограммовым взрывчатым зарядом. Самолет литовского президента, который должен был приземлиться в 20.40 по литовскому времени (совпадает с мск) во вторник, смог сесть только в 21.16. В настоящее время "инцидент расследуют ответственные службы", сообщили в министерстве.
литва
вильнюс
финляндия
Новости
в мире, литва, вильнюс, финляндия, гитанас науседа
В мире, Литва, Вильнюс, Финляндия, Гитанас Науседа
Самолет президента Литвы полчаса не мог приземлиться в Вильнюсе из-за дрона

Дрон помешал посадке самолета президента Литвы Науседы в Вильнюсе

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы во вторник вечером более получаса не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона с рекламой, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на министерство транспорта страны.
"Во вторник вечером компания Oro Navigacija, обеспечивающая безопасность полетов, получила сообщение от службы авиационной безопасности аэропортов Литвы о подозрительном беспилотнике, замеченном в Лиепкальнисе. Из-за этого дрона самолет Spartan, на борту которого находился президент Гитанас Науседа, возвращавшийся из Финляндии, некоторое время не мог приземлиться в аэропорту", - говорится в сообщении.
Как отметил минтранс, выяснилось, что беспилотник "был поднят с рекламными целями и не выполнил установленных временных требований".
В середине июля погранслужба Литвы зафиксировала летательный аппарат, на три минуты зашедший в воздушное пространство Литвы и упавший на территории страны в километре от границы с Белоруссией. Впоследствии выяснилось, что это был имитационный дрон Gerbera. Аналогичный эпизод произошел в начале августа, по словам генпрокурора Литвы Ниды Грунскене, беспилотник был оснащен двухкилограммовым взрывчатым зарядом.
Самолет литовского президента, который должен был приземлиться в 20.40 по литовскому времени (совпадает с мск) во вторник, смог сесть только в 21.16. В настоящее время "инцидент расследуют ответственные службы", сообщили в министерстве.
Сотрудники Лидского погранотряда принудительно посадили БПЛА у границы с Литвой - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Белоруссии посадили дрон у границы с Литвой
30 сентября 2024, 17:50
 
В миреЛитваВильнюсФинляндияГитанас Науседа
 
 
