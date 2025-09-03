https://ria.ru/20250903/samolet-2039302324.html

Транспортный самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

2025-09-03T10:40:00+03:00

происшествия

красноярск

ил-76

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76, по предварительным данным, совершил аварийную посадку в аэропорту "Черемшанка" в Красноярске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, в "Черемшанке" аварийно сел транспортный самолет Ил-76", - сказал собеседник агентства.

