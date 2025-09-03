Рейтинг@Mail.ru
Транспортный самолет совершил аварийную посадку в Красноярске - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/samolet-2039302324.html
Транспортный самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
Транспортный самолет совершил аварийную посадку в Красноярске - РИА Новости, 03.09.2025
Транспортный самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
Транспортный самолет Ил-76, по предварительным данным, совершил аварийную посадку в аэропорту "Черемшанка" в Красноярске, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T10:40:00+03:00
2025-09-03T10:40:00+03:00
происшествия
красноярск
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923170303_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_dee408699d55f167b6bcc03b9f0b418d.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76, по предварительным данным, совершил аварийную посадку в аэропорту "Черемшанка" в Красноярске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, в "Черемшанке" аварийно сел транспортный самолет Ил-76", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250901/kolorado-2038850280.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923170303_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_9dbaa1437ef3a297c5607a9ca3888f6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, ил-76
Происшествия, Красноярск, Ил-76
Транспортный самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

Транспортный самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в Красноярске

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Самолет Ил-76. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76, по предварительным данным, совершил аварийную посадку в аэропорту "Черемшанка" в Красноярске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, в "Черемшанке" аварийно сел транспортный самолет Ил-76", - сказал собеседник агентства.
Два легкомоторных самолета столкнулись в небе в аэропорту штата Колорадо - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В США столкнулись два легкомоторных самолета
1 сентября, 14:14
 
ПроисшествияКрасноярскИл-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала