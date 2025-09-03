https://ria.ru/20250903/salon-2039383016.html

Полицейского в Красноярске заподозрили в покровительстве интим-салона

Полицейского в Красноярске заподозрили в покровительстве интим-салона

Сотрудник полиции арестован на 2 месяца по подозрению в покровительстве работе интим-салона в Красноярске, за деньги он предупреждал владелицу о рейдах полиции, РИА Новости, 03.09.2025

КРАСНОЯРСК, 3 сен – РИА Новости. Сотрудник полиции арестован на 2 месяца по подозрению в покровительстве работе интим-салона в Красноярске, за деньги он предупреждал владелицу о рейдах полиции, сообщила краевая прокуратура. По данным надзорного ведомства, сотрудничество между 36-летним представителем закона и предпринимательницей длилось почти три года – с августа 2022-го по апрель 2025 года, за этот период старший оперуполномоченный красноярской полиции получил от владелицы интим-салона 400 тысяч рублей за информацию о запланированных рейдах органов внутренних дел и за бездействие в отношении ее бизнеса. "С учетом позиции прокурора суд заключил под стражу на 2 месяца сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ – ред.) за покровительство незаконному бизнесу… Он будет находиться в СИЗО до 1 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что подозреваемый не признал свою вину и отрицает связь с владелицей салона. Однако женщина, в отношении которой расследуется дело об организации проституции и вовлечении в нее, находясь в СИЗО, дала на него показания.

