Рубио прокомментировал уничтожение судна с наркотиками в Карибском море
Рубио заявил о подготовке США к началу войны с организациями наркотеррористов
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США готовятся начать войну с организациями "наркотеррористов", заявил американский госсекретарь Марко Рубио после уничтожения судна с наркотиками в Карибском море.
«
"Соединенные Штаты собираются начать войну с наркотеррористическими организациями", - сообщил он на пресс-конференции в ходе визита в Мексику, комментируя уничтожение судна с наркотиками в Карибском море.
Рубио добавил, что указанное судно, по данным Вашингтона, направлялось в США.
Госсекретарь также отметил, что США все больше обеспокоены использованием у наркокартелями беспилотников, которые, по оценке Вашингтона, "несут угрозу государствам и силам безопасности".
Во вторник Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек.
Министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес позднее заявил, что видео американского удара демонстрирует признаки генерации с помощью нейросетей.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики.
В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.