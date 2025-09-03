РПЦ: четверть частных клиник в России добровольно отказались делать аборты

Рейтинг@Mail.ru
Религия
 
20:11 03.09.2025 (обновлено: 20:12 03.09.2025)
религия
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четверть частных клиник в России добровольно отказались делать аборты, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. "Уже 25% от общего числа частных клиник на территории Российской Федерации добровольно отказались от осуществления абортов. Меры государственной поддержки беременных позволяют сократить количество абортов. Благодаря проведению Года семьи и различным мерам, предпринятым для сохранения здоровья матери и жизни ребенка до рождения, в 2024 году был установлен абсолютный минимум оборота препаратов для медикаментозного аборта: в медучреждения их поступило на 33% меньше, чем в 2023 году, и на 46% меньше, чем в 2022", - сказал Лукьянов. Вместе с тем, как отметил иерей, стимулирующие меры поддержки рождаемости начинают работать, когда вводятся меры ограничительные. Ранее он сообщал, что 87 регионов РФ уже поддержали те или иные инициативы РПЦ по борьбе с абортами, например отказ частных клиник от лицензии на искусственное прерывание беременности или законы о запрете склонения к абортам. В Русской православной церкви признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизни человека на внутриутробной стадии развития. Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур. Также в РПЦ призывали к выведению "абортов по желанию женщины" (то есть без медпоказаний) из перечня бесплатных услуг по ОМС. В марте 2025 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила важность продолжения работы по профилактике абортов и заявила, что индивидуальный подход к каждой женщине в этом вопросе дает высокие результаты. Голикова уточнила, что отдельным направлением является укрепление ценности института семьи.
россия, федор лукьянов, татьяна голикова, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Федор Лукьянов, Татьяна Голикова, Русская православная церковь, Общество
© Фото : Петропавловская и Камчатская епархияСвято-Троицкий кафедральный собор в Петропавловске-Камчатском
© Фото : Петропавловская и Камчатская епархия
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четверть частных клиник в России добровольно отказались делать аборты, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
"Уже 25% от общего числа частных клиник на территории Российской Федерации добровольно отказались от осуществления абортов. Меры государственной поддержки беременных позволяют сократить количество абортов. Благодаря проведению Года семьи и различным мерам, предпринятым для сохранения здоровья матери и жизни ребенка до рождения, в 2024 году был установлен абсолютный минимум оборота препаратов для медикаментозного аборта: в медучреждения их поступило на 33% меньше, чем в 2023 году, и на 46% меньше, чем в 2022", - сказал Лукьянов.
Вместе с тем, как отметил иерей, стимулирующие меры поддержки рождаемости начинают работать, когда вводятся меры ограничительные.
Ранее он сообщал, что 87 регионов РФ уже поддержали те или иные инициативы РПЦ по борьбе с абортами, например отказ частных клиник от лицензии на искусственное прерывание беременности или законы о запрете склонения к абортам.
В Русской православной церкви признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизни человека на внутриутробной стадии развития. Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур. Также в РПЦ призывали к выведению "абортов по желанию женщины" (то есть без медпоказаний) из перечня бесплатных услуг по ОМС.
В марте 2025 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила важность продолжения работы по профилактике абортов и заявила, что индивидуальный подход к каждой женщине в этом вопросе дает высокие результаты. Голикова уточнила, что отдельным направлением является укрепление ценности института семьи.
РелигияРоссияФедор ЛукьяновТатьяна ГоликоваРусская православная церковьОбщество
 
 
