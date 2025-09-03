РПЦ: четверть частных клиник в России добровольно отказались делать аборты
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четверть частных клиник в России добровольно отказались делать аборты, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
"Уже 25% от общего числа частных клиник на территории Российской Федерации добровольно отказались от осуществления абортов. Меры государственной поддержки беременных позволяют сократить количество абортов. Благодаря проведению Года семьи и различным мерам, предпринятым для сохранения здоровья матери и жизни ребенка до рождения, в 2024 году был установлен абсолютный минимум оборота препаратов для медикаментозного аборта: в медучреждения их поступило на 33% меньше, чем в 2023 году, и на 46% меньше, чем в 2022", - сказал Лукьянов.
Вместе с тем, как отметил иерей, стимулирующие меры поддержки рождаемости начинают работать, когда вводятся меры ограничительные.
В Русской православной церкви признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизни человека на внутриутробной стадии развития. Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур. Также в РПЦ призывали к выведению "абортов по желанию женщины" (то есть без медпоказаний) из перечня бесплатных услуг по ОМС.
В марте 2025 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила важность продолжения работы по профилактике абортов и заявила, что индивидуальный подход к каждой женщине в этом вопросе дает высокие результаты. Голикова уточнила, что отдельным направлением является укрепление ценности института семьи.