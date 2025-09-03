Рейтинг@Mail.ru
23:32 03.09.2025 (обновлено: 23:39 03.09.2025)
Власти Невады подтвердили, что на фестивале Burning Man погиб россиянин
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Власти американского штата Невада подтвердили, что на музыкальном фестивале Burning Man погиб россиянин Вадим Круглов, о чем они уведомили его семью, сообщил офис шерифа округа Першинг.Ранее американские СМИ сообщили о расследовании убийства на фестивале, проходящем в пустыне Блэк Рок, штат Невада. Как сообщалось, тело жертвы было найдено в луже крови. Позже друзья в социальных сетях опознали жертву как Вадима Круглова."Пострадавший был опознан как Вадим Круглов из России. Его семья уведомлена", - говорится в заявлении.Личность погибшего удалось установить по отпечаткам пальцев, добавили власти и призвали очевидцев сообщить им любую информацию, которая поможет установить подозреваемого и цепочку событий в предполагаемом убийстве Круглова.Ранее один из друзей Круглова Влад Ростов рассказал РИА Новости, что они срочно ищут финансовую помощь для транспортировки тела россиянина в Россию.
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Власти американского штата Невада подтвердили, что на музыкальном фестивале Burning Man погиб россиянин Вадим Круглов, о чем они уведомили его семью, сообщил офис шерифа округа Першинг.
Ранее американские СМИ сообщили о расследовании убийства на фестивале, проходящем в пустыне Блэк Рок, штат Невада. Как сообщалось, тело жертвы было найдено в луже крови. Позже друзья в социальных сетях опознали жертву как Вадима Круглова.
"Пострадавший был опознан как Вадим Круглов из России. Его семья уведомлена", - говорится в заявлении.
Личность погибшего удалось установить по отпечаткам пальцев, добавили власти и призвали очевидцев сообщить им любую информацию, которая поможет установить подозреваемого и цепочку событий в предполагаемом убийстве Круглова.
Ранее один из друзей Круглова Влад Ростов рассказал РИА Новости, что они срочно ищут финансовую помощь для транспортировки тела россиянина в Россию.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Полиция расследует убийство на фестивале Burning Man в Неваде
1 сентября, 02:27
 
