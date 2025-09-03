https://ria.ru/20250903/rossiya-2039508995.html
Путин прилетел во Владивосток
Путин прилетел во Владивосток - РИА Новости, 03.09.2025
Путин прилетел во Владивосток
Владимир Путин после насыщенной рабочей программы в Китае прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передает... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T21:11:00+03:00
2025-09-03T21:11:00+03:00
2025-09-03T21:59:00+03:00
владивосток
владимир путин
шос
китай
пекин
вэф-2025
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039509553_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a8ffd14ff84bc5bf86d57c3a45cc033.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин после насыщенной рабочей программы в Китае прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости.Рабочая поездка главы государства в Дальневосточный федеральный округ запланирована на 4-5 сентября.Путин традиционно уделит особое внимание развитию региона. Во время посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства покажут интерактивную презентацию по этой теме, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого, президент проведет совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу ДФО.Центральным мероприятием станет пленарное заседание форума 5 сентября. В нем вместе с Путиным примут участие премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии и зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Накануне заседания, как ожидается, глава государства проведет с ними отдельные беседы.График также предусматривает рабочую встречу Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
https://ria.ru/20250903/vef-2039222387.html
https://ria.ru/20250903/putin-2039427448.html
владивосток
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039509553_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ba671d7344bbe0cb664ec54766209456.jpg
Прибытие Путина во Владивосток
Президент прилетел во Владивосток
2025-09-03T21:11
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, владимир путин, шос, китай, пекин, вэф-2025, восточный экономический форум (вэф)
Владивосток, Владимир Путин, ШОС, Китай, Пекин, ВЭФ-2025, Восточный экономический форум (ВЭФ)
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин после насыщенной рабочей программы в Китае прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости.
Рабочая поездка главы государства в Дальневосточный федеральный округ запланирована на 4-5 сентября.
Путин традиционно уделит особое внимание развитию региона. Во время посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства покажут интерактивную презентацию по этой теме, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого, президент проведет совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу ДФО.
Центральным мероприятием станет пленарное заседание форума 5 сентября. В нем вместе с Путиным примут участие премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии и зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Накануне заседания, как ожидается, глава государства проведет с ними отдельные беседы.
График также предусматривает рабочую встречу Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.