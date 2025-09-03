Рейтинг@Mail.ru
Путин прилетел во Владивосток
21:11 03.09.2025 (обновлено: 21:59 03.09.2025)
Путин прилетел во Владивосток
Владимир Путин после насыщенной рабочей программы в Китае прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передает... РИА Новости, 03.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин после насыщенной рабочей программы в Китае прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости.Рабочая поездка главы государства в Дальневосточный федеральный округ запланирована на 4-5 сентября.Путин традиционно уделит особое внимание развитию региона. Во время посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства покажут интерактивную презентацию по этой теме, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого, президент проведет совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу ДФО.Центральным мероприятием станет пленарное заседание форума 5 сентября. В нем вместе с Путиным примут участие премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии и зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Накануне заседания, как ожидается, глава государства проведет с ними отдельные беседы.График также предусматривает рабочую встречу Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин после насыщенной рабочей программы в Китае прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости.
Рабочая поездка главы государства в Дальневосточный федеральный округ запланирована на 4-5 сентября.
Путин традиционно уделит особое внимание развитию региона. Во время посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства покажут интерактивную презентацию по этой теме, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого, президент проведет совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу ДФО.
Центральным мероприятием станет пленарное заседание форума 5 сентября. В нем вместе с Путиным примут участие премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии и зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Накануне заседания, как ожидается, глава государства проведет с ними отдельные беседы.
График также предусматривает рабочую встречу Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
