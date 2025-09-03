https://ria.ru/20250903/rossiya-2039504010.html

"Не сможет победить". Экс-президент Франции резко высказался о России

Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью Le Figaro раскритиковал заявления Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе. РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью Le Figaro раскритиковал заявления Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе."Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! <…> Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный риск для Запада. Мы проигрываем этот политический конфликт", — отметил он.Политик также признал, что Киев "уже не сможет победить" в конфликте с Москвой, однако в будущем Украина "может потерять еще больше".Ранее во вторник Макрон заявил о том, что "коалиция желающих" в координации с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он обвинил Россию якобы в препятствовании прекращению венных действий.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

