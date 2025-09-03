Рейтинг@Mail.ru
"Не сможет победить". Экс-президент Франции резко высказался о России - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/rossiya-2039504010.html
"Не сможет победить". Экс-президент Франции резко высказался о России
"Не сможет победить". Экс-президент Франции резко высказался о России - РИА Новости, 03.09.2025
"Не сможет победить". Экс-президент Франции резко высказался о России
Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью Le Figaro раскритиковал заявления Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T20:35:00+03:00
2025-09-03T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
москва
эммануэль макрон
николя саркози
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872362336_0:215:2858:1823_1920x0_80_0_0_629df0c9e64693c164f8661202c4cdfc.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью Le Figaro раскритиковал заявления Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе."Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! &lt;…&gt; Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный риск для Запада. Мы проигрываем этот политический конфликт", — отметил он.Политик также признал, что Киев "уже не сможет победить" в конфликте с Москвой, однако в будущем Украина "может потерять еще больше".Ранее во вторник Макрон заявил о том, что "коалиция желающих" в координации с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он обвинил Россию якобы в препятствовании прекращению венных действий.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250903/makron-2039490674.html
https://ria.ru/20250903/rossiya-2039421050.html
россия
франция
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872362336_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ed6e9cc0ec6725ac3feb27d160115c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, москва, эммануэль макрон, николя саркози, владимир путин, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Николя Саркози, Владимир Путин, НАТО, Украина
"Не сможет победить". Экс-президент Франции резко высказался о России

Саркози назвал заявления Макрона о якобы российской угрозе исторической ошибкой

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Экс-президент Франции Николя Саркози . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью Le Figaro раскритиковал заявления Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе.
"Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! <…> Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный риск для Запада. Мы проигрываем этот политический конфликт", — отметил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
На Западе резко ответили на выпад Макрона в адрес России
Вчера, 19:08
Политик также признал, что Киев "уже не сможет победить" в конфликте с Москвой, однако в будущем Украина "может потерять еще больше".
Ранее во вторник Макрон заявил о том, что "коалиция желающих" в координации с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он обвинил Россию якобы в препятствовании прекращению венных действий.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Покончено". Французы пришли в бешенство из-за решения России и КНР
Вчера, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияМоскваЭммануэль МакронНиколя СаркозиВладимир ПутинНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала