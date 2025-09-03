https://ria.ru/20250903/rossiya-2039416880.html
Бороться с терроризмом можно только сообща, заявил глава Росмолодежи
Бороться с терроризмом можно только сообща, заявил глава Росмолодежи - РИА Новости, 03.09.2025
Бороться с терроризмом можно только сообща, заявил глава Росмолодежи
Глава Росмолодежи Григорий Гуров в День солидарности в борьбе с терроризмом и в 21-ю годовщину трагедии в Беслане заявил, что противостоять угрозе терактов... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:18:00+03:00
2025-09-03T16:18:00+03:00
2025-09-03T16:18:00+03:00
общество
беслан
россия
григорий гуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746250863_0:51:3414:1971_1920x0_80_0_0_68cae75c71c82ff82745ecad80a549bf.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров в День солидарности в борьбе с терроризмом и в 21-ю годовщину трагедии в Беслане заявил, что противостоять угрозе терактов можно только сообща. "Третье сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом и 21-я годовщина трагедии в Беслане. Имена пострадавших никогда не будут забыты. Терроризм не имеет границ, национальности и веры - и не может иметь никаких оправданий. Лишь сообща мы способны противостоять этому злу. Наше общество и государство едины перед лицом опасности. Правда за нами, и мы победим!" - написал Гуров в своем Telegram-канале. Третье сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
https://ria.ru/20250903/pamyat-2039416394.html
беслан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746250863_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d3b40af7a56f16400219f558ee4e7cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, беслан, россия, григорий гуров
Общество, Беслан, Россия, Григорий Гуров
Бороться с терроризмом можно только сообща, заявил глава Росмолодежи
Глава Росмолодежи Гуров призвал бороться с терроризмом сообща