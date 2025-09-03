Рейтинг@Mail.ru
Бороться с терроризмом можно только сообща, заявил глава Росмолодежи - РИА Новости, 03.09.2025
16:18 03.09.2025
Бороться с терроризмом можно только сообща, заявил глава Росмолодежи
Бороться с терроризмом можно только сообща, заявил глава Росмолодежи - РИА Новости, 03.09.2025
Бороться с терроризмом можно только сообща, заявил глава Росмолодежи
Глава Росмолодежи Григорий Гуров в День солидарности в борьбе с терроризмом и в 21-ю годовщину трагедии в Беслане заявил, что противостоять угрозе терактов... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров в День солидарности в борьбе с терроризмом и в 21-ю годовщину трагедии в Беслане заявил, что противостоять угрозе терактов можно только сообща. "Третье сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом и 21-я годовщина трагедии в Беслане. Имена пострадавших никогда не будут забыты. Терроризм не имеет границ, национальности и веры - и не может иметь никаких оправданий. Лишь сообща мы способны противостоять этому злу. Наше общество и государство едины перед лицом опасности. Правда за нами, и мы победим!" - написал Гуров в своем Telegram-канале. Третье сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
беслан
россия
общество, беслан, россия, григорий гуров
Общество, Беслан, Россия, Григорий Гуров
Бороться с терроризмом можно только сообща, заявил глава Росмолодежи

Глава Росмолодежи Гуров призвал бороться с терроризмом сообща

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров в День солидарности в борьбе с терроризмом и в 21-ю годовщину трагедии в Беслане заявил, что противостоять угрозе терактов можно только сообща.
"Третье сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом и 21-я годовщина трагедии в Беслане. Имена пострадавших никогда не будут забыты. Терроризм не имеет границ, национальности и веры - и не может иметь никаких оправданий. Лишь сообща мы способны противостоять этому злу. Наше общество и государство едины перед лицом опасности. Правда за нами, и мы победим!" - написал Гуров в своем Telegram-канале.
Третье сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Общество Беслан Россия Григорий Гуров
 
 
