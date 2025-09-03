https://ria.ru/20250903/rossiya-2039378457.html

Роснедра представили образцы редких и редкоземельных металлов на ВЭФ

Роснедра представили образцы редких и редкоземельных металлов на ВЭФ

экономика

россия

владивосток

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

дальневосточный федеральный университет

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Роснедра на своем стенде в рамках Восточного экономического форума представили образцы редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) России и продукции из них, передает корреспондент РИА Новости. На стенде размещена информация о российской промышленности металлов высоких технологий. В частности, выставлены образцы, которые демонстрируют некоторые переделы по ряду редких элементов (лития, циркония, титана, РЗМ) в технологических цепочках в России. "Самыми востребованными редкоземельными металлами являются празеодим и неодим (либо дидим, соединение на их основе), это два фундаментальных компонента, которые используются в производстве магнитов… и еще вся группа металлов РЗМ тяжелой группы, например, диспрозий, тербий", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Роснедр. В ведомстве отметили, что эти металлы являются одними из самых ценных в мире, так как используются для создания высокотехнологичной продукции. По данным пресс-службы, затраты на каждый технологический цикл переработки редкоземельного сырья могут достигать нескольких десятков или сотен миллионов рублей. Строительство же заводов по переработке и выпуску высокотехнологичной продукции на основе РМ и РЗМ - это десятки или сотни миллиардов рублей. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

владивосток

2025

