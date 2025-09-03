https://ria.ru/20250903/rossija-2039401646.html
Бизнес-диалог России и Таиланда пройдет на ВЭФ
Бизнес-диалог России и Таиланда пройдет на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2025
Бизнес-диалог России и Таиланда пройдет на ВЭФ
03.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Представители таиландских и российских деловых кругов примут участие в двустороннем бизнес-диалоге в рамках Восточного экономического форума, организованном Российско-Таиландским деловым советом, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин. Глава российской дипмиссии в Таиланде принимает участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке. "Очень позитивно, что у нас такой активный Российско-Таиландский деловой совет под руководством президента "Ассоциации электрометаллургических предприятий" России Ивана Демченко. После ПМЭФ, на котором впервые, насколько я понимаю, состоялся бизнес-диалог России и Таиланда, Деловой совет организует такой же диалог и в рамках ВЭФ. По программе он запланирован на 4 сентября, и проходить он будет сразу после более широкого бизнес-диалога Россия – АСЕАН", - сказал он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
