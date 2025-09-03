https://ria.ru/20250903/rossija-2039401646.html

Бизнес-диалог России и Таиланда пройдет на ВЭФ

Бизнес-диалог России и Таиланда пройдет на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2025

Бизнес-диалог России и Таиланда пройдет на ВЭФ

Представители таиландских и российских деловых кругов примут участие в двустороннем бизнес-диалоге в рамках Восточного экономического форума, организованном... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:19:00+03:00

2025-09-03T15:19:00+03:00

2025-09-03T15:19:00+03:00

россия

таиланд

владивосток

дальневосточный федеральный университет

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039388223_162:0:2314:1210_1920x0_80_0_0_166d7f2ed0e395dd7446b256061fe1b5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Представители таиландских и российских деловых кругов примут участие в двустороннем бизнес-диалоге в рамках Восточного экономического форума, организованном Российско-Таиландским деловым советом, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин. Глава российской дипмиссии в Таиланде принимает участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке. "Очень позитивно, что у нас такой активный Российско-Таиландский деловой совет под руководством президента "Ассоциации электрометаллургических предприятий" России Ивана Демченко. После ПМЭФ, на котором впервые, насколько я понимаю, состоялся бизнес-диалог России и Таиланда, Деловой совет организует такой же диалог и в рамках ВЭФ. По программе он запланирован на 4 сентября, и проходить он будет сразу после более широкого бизнес-диалога Россия – АСЕАН", - сказал он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/vef-2039257983.html

россия

таиланд

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, таиланд, владивосток, дальневосточный федеральный университет, в мире