Россия и КНР против пересмотра итогов Второй мировой, считает эксперт

Кашин: парад в Пекине демонстрирует отказ от пересмотра итогов Второй мировой
Президент России Владимир Путин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Россия и Китай стремятся координировать свою историческую политику и совместно выступают с позиций недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, это нашло отражение и в ходе военного парада в Пекине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости в среду директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
"Начиная с первой половины 2010-х годов Китай изменил свои официальные трактовки Второй мировой войны и роли, которую сыграла в ней борьба китайского народа с японской агрессией. До этого истории борьбы с японской агрессией отдавалось должное в качестве одного из эпизодов борьбы за независимость страны, но исключительного значения этому историческому сюжету не придавалось. Особенно в период 1980-х и начала 1990-х годов, когда Япония была ключевым экономическим партнером Китая, а политические противоречия еще не обострились", - сказал Кашин.
Он отметил, что с середины 2010-х годов "китайские подходы к истории войны начинают напоминать российские": война рассматривается как центральное событие всей истории страны в XX веке, фундамент, на котором основано единство нации. Также, по его словам, подчеркивается и "ключевая роль Китая в развитии войны на Тихоокеанском театре".
"При этом с начала 2010-х Россия и Китай стремятся координировать свои исторические политики и совместно выступают с позиций недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Это нашло свое отражение и в ходе парада, выборе музыки, участии ветеранов", - считает Кашин.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из "отряда 731" проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.