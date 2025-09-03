Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНДР вместе боролись с нацизмом, заявил Путин
09:01 03.09.2025
Россия и КНДР вместе боролись с нацизмом, заявил Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия и КНДР вместе принимали участие в борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом, заявил президент России Владимир Путин. "Наши страны принимали участие в общей борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом", - сказал Путин на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Путин и Ким Чен Ын наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия и КНДР вместе принимали участие в борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши страны принимали участие в общей борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом", - сказал Путин на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
Ранее Путин и Ким Чен Ын наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
