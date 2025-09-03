https://ria.ru/20250903/rossija-2039277379.html

Россия и КНДР вместе боролись с нацизмом, заявил Путин

Россия и КНДР вместе боролись с нацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025

Россия и КНДР вместе боролись с нацизмом, заявил Путин

Россия и КНДР вместе принимали участие в борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T09:01:00+03:00

2025-09-03T09:01:00+03:00

2025-09-03T09:01:00+03:00

в мире

россия

кндр (северная корея)

владимир путин

ким чен ын

военный парад в пекине в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c9371e91e65c2f993c505a79da81236.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия и КНДР вместе принимали участие в борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом, заявил президент России Владимир Путин. "Наши страны принимали участие в общей борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом", - сказал Путин на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Путин и Ким Чен Ын наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.

https://ria.ru/20250903/putin-2039275842.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын, военный парад в пекине в 2025 году