Россия и КНДР вместе боролись с нацизмом, заявил Путин
2025-09-03T09:01:00+03:00
в мире
россия
кндр (северная корея)
владимир путин
ким чен ын
военный парад в пекине в 2025 году
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия и КНДР вместе принимали участие в борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом, заявил президент России Владимир Путин. "Наши страны принимали участие в общей борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом", - сказал Путин на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Путин и Ким Чен Ын наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
россия
кндр (северная корея)
2025
