Путин отметил роль КНДР в борьбе с неонацизмом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не забудет участие КНДР в борьбе с современным неонацизмом. РИА Новости, 03.09.2025

россия

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не забудет участие КНДР в борьбе с современным неонацизмом. "Хочу отметить, что мы никогда не забудем и тех жертв, которые принесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом", - сказал Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

