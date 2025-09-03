https://ria.ru/20250903/rossija-2039276479.html
Путин отметил роль КНДР в борьбе с неонацизмом
Путин отметил роль КНДР в борьбе с неонацизмом - РИА Новости, 03.09.2025
Путин отметил роль КНДР в борьбе с неонацизмом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не забудет участие КНДР в борьбе с современным неонацизмом. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:58:00+03:00
2025-09-03T08:58:00+03:00
2025-09-03T08:58:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пекин
владимир путин
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039274459_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_55313dd3f596c2b700ea51ee5a78ad2e.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не забудет участие КНДР в борьбе с современным неонацизмом. "Хочу отметить, что мы никогда не забудем и тех жертв, которые принесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом", - сказал Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.
https://ria.ru/20250903/putin-2039275842.html
россия
кндр (северная корея)
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039274459_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_a6222085cc0833d92742cf0207aba721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), пекин, владимир путин, ким чен ын
Россия, КНДР (Северная Корея), Пекин, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Путин отметил роль КНДР в борьбе с неонацизмом
Путин заявил, что Россия никогда не забудет участие КНДР в борьбе с неонацизмом