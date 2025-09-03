https://ria.ru/20250903/rossija-2039262792.html

Россия ждет от Украины ответ на идею о рабочих группах, рассказала Захарова

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Москва готова к продолжению переговорного процесса с Украиной, ожидает от Киева ответа на свое предложение сформировать три рабочие группы по различным вопросам, рассказала в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы ожидаем ответа украинской стороны на российское предложение сформировать три рабочих группы по политическим, военным и университетским вопросам. Готовы к продолжению переговорного процесса с Украиной", - сказала она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

