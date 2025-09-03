Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет от Украины ответ на идею о рабочих группах, рассказала Захарова - РИА Новости, 03.09.2025
07:00 03.09.2025
Россия ждет от Украины ответ на идею о рабочих группах, рассказала Захарова
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Москва готова к продолжению переговорного процесса с Украиной, ожидает от Киева ответа на свое предложение сформировать три рабочие группы по различным вопросам, рассказала в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы ожидаем ответа украинской стороны на российское предложение сформировать три рабочих группы по политическим, военным и университетским вопросам. Готовы к продолжению переговорного процесса с Украиной", - сказала она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
в мире, москва, украина, киев, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, восточный экономический форум (вэф), россия
В мире, Москва, Украина, Киев, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Восточный экономический форум (ВЭФ), Россия
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Москва готова к продолжению переговорного процесса с Украиной, ожидает от Киева ответа на свое предложение сформировать три рабочие группы по различным вопросам, рассказала в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы ожидаем ответа украинской стороны на российское предложение сформировать три рабочих группы по политическим, военным и университетским вопросам. Готовы к продолжению переговорного процесса с Украиной", - сказала она.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
