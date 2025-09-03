https://ria.ru/20250903/ria-2039445540.html

Путин рассказал, как общался с Трампом на английском языке в лимузине

Путин рассказал, как общался с Трампом на английском языке в лимузине - РИА Новости, 03.09.2025

Путин рассказал, как общался с Трампом на английском языке в лимузине

Президент России Владимир Путин сообщил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом на английском языке во время поездки с ним в лимузине на Аляске. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:07:00+03:00

2025-09-03T17:07:00+03:00

2025-09-03T17:20:00+03:00

в мире

аляска

владимир путин

дональд трамп

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом на английском языке во время поездки с ним в лимузине на Аляске."Говорили, конечно, на английском, но такой уже ломаный, то, что у меня уже частично остается от словарного запаса", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, на каком языке общались лидеры РФ и США в лимузине в Анкоридже.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

https://ria.ru/20250903/putin-2039443562.html

аляска

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, владимир путин, дональд трамп, сша, россия