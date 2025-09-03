https://ria.ru/20250903/ria-2039445540.html
Путин рассказал, как общался с Трампом на английском языке в лимузине
2025-09-03T17:07:00+03:00
2025-09-03T17:07:00+03:00
2025-09-03T17:20:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом на английском языке во время поездки с ним в лимузине на Аляске."Говорили, конечно, на английском, но такой уже ломаный, то, что у меня уже частично остается от словарного запаса", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, на каком языке общались лидеры РФ и США в лимузине в Анкоридже.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.
