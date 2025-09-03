https://ria.ru/20250903/ria-2039404168.html

Похитителя кенгурят из Ярославля и Калужской области признали невменяемым

Похитителя кенгурят из Ярославля и Калужской области признали невменяемым - РИА Новости, 03.09.2025

Похитителя кенгурят из Ярославля и Калужской области признали невменяемым

Суд в Калужской области отправил на принудительное психиатрическое лечение похитителя кенгурят из зоопарков, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:28:00+03:00

2025-09-03T15:28:00+03:00

2025-09-03T15:37:00+03:00

ярославль

калужская область

происшествия

ирина волк

вологодская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Суд в Калужской области отправил на принудительное психиатрическое лечение похитителя кенгурят из зоопарков, сообщила прокуратура региона.Сообщается, что Жуковский районный суд Калужской области рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Вологодской области Ивана Некрасова, совершившего хищения кенгуру из зоопарков в Ярославле и в Калужской области.По мнению суда, злоумышленник во время совершения преступлений страдал тяжелым хроническим психическим расстройством, "лишавшим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими"."С учетом позиции государственного обвинителя суд признал доказанным, что деяния, запрещенные уголовным законом, совершены лицом в состоянии невменяемости, в связи с чем освободил его от уголовной ответственности и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.Отмечается, что постановление суда в законную силу не вступило.Рано утром 27 сентября 2024 года произошло похищение кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В ночь на 30 сентября из зоопарка в Жуковском районе Калужской области были похищены два детеныша кенгуру.Второго октября подозреваемого – 31-летнего Ивана Некрасова - задержали на железнодорожном вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, ярославского Кроша, на территории города Королева Московской области. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, похититель продал его местной жительнице за 120 тысяч рублей.Меру пресечения Некрасову избирали в Ярославле. Суд несколько раз продлевал обвиняемому арест. В конце мая суд постановил поместить Некрасова в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.

https://ria.ru/20250721/delo-2030405917.html

ярославль

калужская область

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославль, калужская область, происшествия, ирина волк, вологодская область