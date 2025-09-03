Рейтинг@Mail.ru
Похитителя кенгурят из Ярославля и Калужской области признали невменяемым - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 03.09.2025 (обновлено: 15:37 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/ria-2039404168.html
Похитителя кенгурят из Ярославля и Калужской области признали невменяемым
Похитителя кенгурят из Ярославля и Калужской области признали невменяемым - РИА Новости, 03.09.2025
Похитителя кенгурят из Ярославля и Калужской области признали невменяемым
Суд в Калужской области отправил на принудительное психиатрическое лечение похитителя кенгурят из зоопарков, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:28:00+03:00
2025-09-03T15:37:00+03:00
ярославль
калужская область
происшествия
ирина волк
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Суд в Калужской области отправил на принудительное психиатрическое лечение похитителя кенгурят из зоопарков, сообщила прокуратура региона.Сообщается, что Жуковский районный суд Калужской области рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Вологодской области Ивана Некрасова, совершившего хищения кенгуру из зоопарков в Ярославле и в Калужской области.По мнению суда, злоумышленник во время совершения преступлений страдал тяжелым хроническим психическим расстройством, "лишавшим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими"."С учетом позиции государственного обвинителя суд признал доказанным, что деяния, запрещенные уголовным законом, совершены лицом в состоянии невменяемости, в связи с чем освободил его от уголовной ответственности и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.Отмечается, что постановление суда в законную силу не вступило.Рано утром 27 сентября 2024 года произошло похищение кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В ночь на 30 сентября из зоопарка в Жуковском районе Калужской области были похищены два детеныша кенгуру.Второго октября подозреваемого – 31-летнего Ивана Некрасова - задержали на железнодорожном вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, ярославского Кроша, на территории города Королева Московской области. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, похититель продал его местной жительнице за 120 тысяч рублей.Меру пресечения Некрасову избирали в Ярославле. Суд несколько раз продлевал обвиняемому арест. В конце мая суд постановил поместить Некрасова в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
https://ria.ru/20250721/delo-2030405917.html
ярославль
калужская область
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, калужская область, происшествия, ирина волк, вологодская область
Ярославль, Калужская область, Происшествия, Ирина Волк, Вологодская область
Похитителя кенгурят из Ярославля и Калужской области признали невменяемым

Суд в Калужской области отправил на принудительное лечение похитителя кенгурят

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Суд в Калужской области отправил на принудительное психиатрическое лечение похитителя кенгурят из зоопарков, сообщила прокуратура региона.
Сообщается, что Жуковский районный суд Калужской области рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Вологодской области Ивана Некрасова, совершившего хищения кенгуру из зоопарков в Ярославле и в Калужской области.
По мнению суда, злоумышленник во время совершения преступлений страдал тяжелым хроническим психическим расстройством, "лишавшим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".
"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал доказанным, что деяния, запрещенные уголовным законом, совершены лицом в состоянии невменяемости, в связи с чем освободил его от уголовной ответственности и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление суда в законную силу не вступило.
Рано утром 27 сентября 2024 года произошло похищение кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В ночь на 30 сентября из зоопарка в Жуковском районе Калужской области были похищены два детеныша кенгуру.
Второго октября подозреваемого – 31-летнего Ивана Некрасова - задержали на железнодорожном вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, ярославского Кроша, на территории города Королева Московской области. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, похититель продал его местной жительнице за 120 тысяч рублей.
Меру пресечения Некрасову избирали в Ярославле. Суд несколько раз продлевал обвиняемому арест. В конце мая суд постановил поместить Некрасова в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Похищенный детеныш кенгуру - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков направили в суд
21 июля, 14:04
 
ЯрославльКалужская областьПроисшествияИрина ВолкВологодская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала