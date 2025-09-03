Рейтинг@Mail.ru
Ряд стран ЕС выступают за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 03.09.2025 (обновлено: 10:04 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/ria-2039290028.html
Ряд стран ЕС выступают за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico
Ряд стран ЕС выступают за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico - РИА Новости, 03.09.2025
Ряд стран ЕС выступают за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico
Около десяти стран Евросоюза хотят отменить правило единогласия для обхода вето Венгрии на вступление Украины в ЕС, сообщает газета Politico РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T09:54:00+03:00
2025-09-03T10:04:00+03:00
в мире
politico
евросоюз
украина
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Около десяти стран Евросоюза хотят отменить правило единогласия для обхода вето Венгрии на вступление Украины в ЕС, сообщает газета Politico"Около десятка стран хотят изменить правила ЕС таким образом, чтобы для начала нового раунда переговоров о вступлении в ЕС, этапе, на котором Киев и Кишинев находятся, требовалось только взвешенное большинство, а не полный состав из 27 государств. Единогласие по-прежнему будет необходимо в начале и в конце процесса, но не на всех бесчисленных промежуточных этапах", - сказано в публикации.Журналисты поясняют, что эти меры обсуждаются, в частности, из-за вето Венгрии на вступление Украины в ЕС.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против.Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС . Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией . По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине , а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины , а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии . Так, последним ярким примером был удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После чего глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины . Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной , а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС .Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС . Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038957150.html
https://ria.ru/20250902/smi-2039220512.html
https://ria.ru/20250830/siyyarto-2038542729.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, politico, евросоюз, украина, венгрия
В мире, Politico, Евросоюз, Украина, Венгрия
Ряд стран ЕС выступают за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico

Politico: в ЕС хотят отменить единогласие для обхода вето Венгрии по Украине

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Около десяти стран Евросоюза хотят отменить правило единогласия для обхода вето Венгрии на вступление Украины в ЕС, сообщает газета Politico
"Около десятка стран хотят изменить правила ЕС таким образом, чтобы для начала нового раунда переговоров о вступлении в ЕС, этапе, на котором Киев и Кишинев находятся, требовалось только взвешенное большинство, а не полный состав из 27 государств. Единогласие по-прежнему будет необходимо в начале и в конце процесса, но не на всех бесчисленных промежуточных этапах", - сказано в публикации.
Журналисты поясняют, что эти меры обсуждаются, в частности, из-за вето Венгрии на вступление Украины в ЕС.
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Венгрии считают, что Украина готовится к новому удару по "Дружбе"
1 сентября, 22:36
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против.
Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС . Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией . По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине , а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины , а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии . Так, последним ярким примером был удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После чего глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины . Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Комиссар ЕС по торговле удержал ЕК от штрафа в отношении Google, пишут СМИ
2 сентября, 23:43
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной , а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС .
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС . Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Сийярто: Брюссель не заинтересован в успехе мирного процесса на Украине
30 августа, 17:09
 
В миреPoliticoЕвросоюзУкраинаВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала