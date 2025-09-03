Ряд стран ЕС выступают за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico
Politico: в ЕС хотят отменить единогласие для обхода вето Венгрии по Украине
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Около десяти стран Евросоюза хотят отменить правило единогласия для обхода вето Венгрии на вступление Украины в ЕС, сообщает газета Politico
"Около десятка стран хотят изменить правила ЕС таким образом, чтобы для начала нового раунда переговоров о вступлении в ЕС, этапе, на котором Киев и Кишинев находятся, требовалось только взвешенное большинство, а не полный состав из 27 государств. Единогласие по-прежнему будет необходимо в начале и в конце процесса, но не на всех бесчисленных промежуточных этапах", - сказано в публикации.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против.
Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС . Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией . По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине , а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины , а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии . Так, последним ярким примером был удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После чего глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины . Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной , а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС .
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС . Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.