Безвизовый режим для россиян снизит стоимость поездок в КНР, считают в РСТ

Безвизовый режим для россиян сделает туры в Китай дешевле, как минимум на стоимость оформления визы, а также позволит расширить географию поездок, рассчитывают... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Безвизовый режим для россиян сделает туры в Китай дешевле, как минимум на стоимость оформления визы, а также позволит расширить географию поездок, рассчитывают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. "Отмена виз сделает туры в Китай дешевле и позволит туроператорам расширить их географию", - говорится в релизе РСТ. По словам президента группы компаний "Спектрум" (член РСТ) Евгении Конколь, стоимость туров в Китай по сравнению с 2024 годом не выросла. "А с отменой визового режима они подешевеют ровно на стоимость визы, и это немало – оформление однократной визы стоит 6,3 тысячи рублей на человека, то есть для семьи из нескольких человек выйдет хорошая экономия", - добавила она. В компании Fun&Sun ожидают прироста турпотока в безвизовый Китай минимум на 10-15%. Там полагают, что основное внимание в программах будет сосредоточено на традиционных туристических центрах – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Сиане. Но также вырастет популярность и современного Чунцина, крупнейшего мегаполиса мира, и расположенного рядом города Чэнду, где можно посмотреть на панд. В компании Fun&Sun ожидают и роста турпотока на Хайнань: за счет дополнительных рейсов через материковые города и отмены виз у туристов появятся более удобные маршруты на остров.

