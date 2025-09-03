https://ria.ru/20250903/rezervy-2039445784.html

Резервов у ВСУ становится все меньше, заявил Путин

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Резервов у ВСУ становится все меньше, заявил президент РФ Владимир Путин."Как не только мы считаем, но и, кстати говоря, западные эксперты - что резервов у ВСУ становится все меньше", - сказал Путин журналистам.

