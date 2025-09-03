Рейтинг@Mail.ru
Резервов у ВСУ становится все меньше, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 03.09.2025 (обновлено: 17:37 03.09.2025)
Резервов у ВСУ становится все меньше, заявил Путин
владимир путин
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Резервов у ВСУ становится все меньше, заявил президент РФ Владимир Путин."Как не только мы считаем, но и, кстати говоря, западные эксперты - что резервов у ВСУ становится все меньше", - сказал Путин журналистам.
владимир путин, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Резервов у ВСУ становится все меньше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как не только мы считаем, но и, кстати говоря, западные эксперты - что резервов у ВСУ становится все меньше", - сказал Путин журналистам.
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
