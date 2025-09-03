https://ria.ru/20250903/rezervy-2039445784.html
Резервов у ВСУ становится все меньше, заявил Путин
Резервов у ВСУ становится все меньше, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Резервов у ВСУ становится все меньше, заявил Путин
Резервов у ВСУ становится все меньше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Резервов у ВСУ становится все меньше, заявил президент РФ Владимир Путин."Как не только мы считаем, но и, кстати говоря, западные эксперты - что резервов у ВСУ становится все меньше", - сказал Путин журналистам.
Резервов у ВСУ становится все меньше, заявил Путин
