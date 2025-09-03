Рейтинг@Mail.ru
В "Сокольниках" завершили ремонт главного фонтана
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:50 03.09.2025
В "Сокольниках" завершили ремонт главного фонтана
В "Сокольниках" завершили ремонт главного фонтана
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт главного фонтана в парке культуры и отдыха "Сокольники" на востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и промышленности Петр Бирюков. "Фонтан является главным украшением Фонтанной площади парка и любимым местом отдыха горожан. Он был построен в 1958 году и представляет собой круглое сооружение с рядом струйных групп. В настоящее время проводим второй этап благоустройства и реабилитации территории парка, в рамках которого был обновлен фонтан", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что проект предусматривал целый комплекс работ, в которых задействовали 40 специалистов и восемь единиц специализированной техники. "Заменили гранитную облицовку внутри и снаружи чаши фонтана общей площадью более 230 квадратных метров, обновили лестничные сходы –провели переборку гранитных ступеней, поменяли облицовку подпорных стен и парапетов. На завершающем этапе уложили гранитное мощение тротуаров на прилегающей территории. Кроме того, обновим амфитеатр вокруг фонтана, а на самой площади установим навесы, под которыми разместим павильоны торговли, стульчики, лавочки и столики, качели", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках второго этапа работ в парке "Сокольники" преобразится партерная зона от арки главного входа до Фестивальной площади, там приведут в порядок входную группу, сделают шесть новых круглых чаш фонтанов. По его словам, запланировано и создание спортивно-досугового комплекса "Орбита", обустройство детской площадки "Звездочеты" и других тематических игровых зон, обновление "Эстрады Шаляпина".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Парк "Сокольники" в Москве
Парк "Сокольники" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт главного фонтана в парке культуры и отдыха "Сокольники" на востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и промышленности Петр Бирюков.
"Фонтан является главным украшением Фонтанной площади парка и любимым местом отдыха горожан. Он был построен в 1958 году и представляет собой круглое сооружение с рядом струйных групп. В настоящее время проводим второй этап благоустройства и реабилитации территории парка, в рамках которого был обновлен фонтан", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что проект предусматривал целый комплекс работ, в которых задействовали 40 специалистов и восемь единиц специализированной техники.
"Заменили гранитную облицовку внутри и снаружи чаши фонтана общей площадью более 230 квадратных метров, обновили лестничные сходы –провели переборку гранитных ступеней, поменяли облицовку подпорных стен и парапетов. На завершающем этапе уложили гранитное мощение тротуаров на прилегающей территории. Кроме того, обновим амфитеатр вокруг фонтана, а на самой площади установим навесы, под которыми разместим павильоны торговли, стульчики, лавочки и столики, качели", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках второго этапа работ в парке "Сокольники" преобразится партерная зона от арки главного входа до Фестивальной площади, там приведут в порядок входную группу, сделают шесть новых круглых чаш фонтанов.
По его словам, запланировано и создание спортивно-досугового комплекса "Орбита", обустройство детской площадки "Звездочеты" и других тематических игровых зон, обновление "Эстрады Шаляпина".
Лужнецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Ремонт Лужнецкой набережной стартовал в центре Москвы
26 августа, 14:38
 
