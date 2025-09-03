Рейтинг@Mail.ru
Йемен атаковал Тель-Авив гиперзвуковой ракетой
12:14 03.09.2025 (обновлено: 12:25 03.09.2025)
Йемен атаковал Тель-Авив гиперзвуковой ракетой
ДОХА, 3 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) осуществило атаку на важные объекты в Тель-Авиве, второй раз применив гиперзвуковую ракету с несколькими боеголовками."Двойная военная операция с использованием ракеты "Палестина-2" с разделяющимися боеголовками и ракеты "Зульфикар" была направлена ​​на уязвимые цели в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.), - говорится в заявлении вооружённых сил хуситов в их Telegram-канале."Операция успешно достигла своих целей и заставила миллионы сионистов укрыться в убежищах, она также привела к приостановке работы аэропорта", - отмечается в сообщении.Хуситы 30 и 31 августа пообещали ответить Израилю на убийство премьера их правительства и министров в результате ударов по столице Йемена.
© AP Photo / Ohad ZwigenbergВид на Тель-Авив, Израиль
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Вид на Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
Израиль нанес удар по зданию министерства внутренних дел в столице Йемена - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Израиль нанес удары по зданию МВД Йемена
28 августа, 17:29
 
