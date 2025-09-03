https://ria.ru/20250903/raketa-2039332310.html
Йемен атаковал Тель-Авив гиперзвуковой ракетой
Йемен атаковал Тель-Авив гиперзвуковой ракетой - РИА Новости, 03.09.2025
Йемен атаковал Тель-Авив гиперзвуковой ракетой
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) осуществило атаку на важные объекты в Тель-Авиве, второй раз применив... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T12:14:00+03:00
2025-09-03T12:14:00+03:00
2025-09-03T12:25:00+03:00
йемен
тель-авив
в мире
израиль
ансар алла
ДОХА, 3 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) осуществило атаку на важные объекты в Тель-Авиве, второй раз применив гиперзвуковую ракету с несколькими боеголовками."Двойная военная операция с использованием ракеты "Палестина-2" с разделяющимися боеголовками и ракеты "Зульфикар" была направлена на уязвимые цели в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.), - говорится в заявлении вооружённых сил хуситов в их Telegram-канале."Операция успешно достигла своих целей и заставила миллионы сионистов укрыться в убежищах, она также привела к приостановке работы аэропорта", - отмечается в сообщении.Хуситы 30 и 31 августа пообещали ответить Израилю на убийство премьера их правительства и министров в результате ударов по столице Йемена.
