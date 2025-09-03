https://ria.ru/20250903/raketa-2039332310.html

Йемен атаковал Тель-Авив гиперзвуковой ракетой

Йемен атаковал Тель-Авив гиперзвуковой ракетой - РИА Новости, 03.09.2025

Йемен атаковал Тель-Авив гиперзвуковой ракетой

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) осуществило атаку на важные объекты в Тель-Авиве, второй раз применив... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:14:00+03:00

2025-09-03T12:14:00+03:00

2025-09-03T12:25:00+03:00

йемен

тель-авив

в мире

израиль

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025015279_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_e537d845f9db3787080780c7fac17bac.jpg

ДОХА, 3 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) осуществило атаку на важные объекты в Тель-Авиве, второй раз применив гиперзвуковую ракету с несколькими боеголовками."Двойная военная операция с использованием ракеты "Палестина-2" с разделяющимися боеголовками и ракеты "Зульфикар" была направлена ​​на уязвимые цели в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.), - говорится в заявлении вооружённых сил хуситов в их Telegram-канале."Операция успешно достигла своих целей и заставила миллионы сионистов укрыться в убежищах, она также привела к приостановке работы аэропорта", - отмечается в сообщении.Хуситы 30 и 31 августа пообещали ответить Израилю на убийство премьера их правительства и министров в результате ударов по столице Йемена.

https://ria.ru/20250828/istrebiteli-2038148813.html

йемен

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

йемен, тель-авив, в мире, израиль, ансар алла