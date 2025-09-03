Рейтинг@Mail.ru
Рада одобрила изъятие 1592 российских железнодорожных вагонов
14:52 03.09.2025
Рада одобрила изъятие 1592 российских железнодорожных вагонов
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Верховная рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам РФ, сообщил в среду депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*. "Рада утвердила указ… (Зеленского – ред.) об изъятии 1592 видов железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам РФ. За — 263 (депутата - ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
Здание Верховной рады Украины в Киеве
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Верховная рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам РФ, сообщил в среду депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.
"Рада утвердила указ… (Зеленского – ред.) об изъятии 1592 видов железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам РФ. За — 263 (депутата - ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
