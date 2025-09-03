В Раде заявили о хищениях при строительстве фортификаций в Донбассе
Железняк: на фортификациях в подконтрольной Киеву части ДНР украли $4,8 миллиона
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Минимум 200 миллионов гривен (4,8 миллиона долларов" были украдены при строительстве фортификаций в подконтрольной Киеву части ДНР, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"В 2024 году за 372 миллиона гривен (около 9 миллионов долларов – ред.) Полтавская ОВА (областная военная администрация – ред.) построила в Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) вместо фортификаций... декорации. И то не всегда. По меньшей мере 200 миллионов (4,8 миллиона долларов – ред.) из этих денег просто исчезли. Через "свои" фирмы, договоры на фиктивные услуги, накрученные цены и документы с откровенной ложью", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, эти 200 миллионов гривен "осели в карманах чиновников и подрядчиков", при этом нормальные фортификации в подконтрольной Киеву части ДНР так и не было построены. Он утверждает, что занимавший на тот момент должность главы Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин и его заместитель знали об этой афере.
"Компании, которые подписывали липовые поставки и позволили себе оставить ничтожные укрепления для военных, получили новые государственные контракты уже на миллиарды… Конечно в ОП (офисе Зеленского – ред.), хоть частично, но точно знали об этой истории, как Полтавская облгосадминистрация строила фортификации", - добавил Железняк.
Информация о хищениях при строительстве фортификаций на Украине появляется регулярно. В июле представитель пророссийского подполья заявил РИА Новости, что боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщал, что украинский парламент создал временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений при обороне Украины. Депутат парламента Марьяна Бузуглая уточняла, что комиссия будет заниматься в том числе вопросами строительства фортификационных сооружений.
Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне 2024 года заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
На Украине граждан привлекают к ловле спрятавшихся от мобилизации
31 августа, 03:04