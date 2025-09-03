https://ria.ru/20250903/rabochie-2039333752.html

В Москве трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов

В Москве трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов - РИА Новости, 03.09.2025

В Москве трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов

Трое рабочих пострадали при падении строительных лесов с реконструируемого пятиэтажного здания лицея в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:18:00+03:00

2025-09-03T12:18:00+03:00

2025-09-03T12:55:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Трое рабочих пострадали при падении строительных лесов с реконструируемого пятиэтажного здания лицея в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло обрушение строительных конструкций на площади 10 квадратных метров с пятиэтажного лицея на Старопименовском переулке, находящегося на реконструкции", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия пострадали трое рабочих, двое из них госпитализированы. Обстоятельства обрушения уточняются.Позднее собеседник агентства добавил, что к ликвидации последствий обрушения лесов привлечены специалисты пожарно-спасательного центра столицы. Он отметил, что состояние двоих госпитализированных тяжелое.

https://ria.ru/20250903/sochi-2039327998.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия