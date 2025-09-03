Рейтинг@Mail.ru
В Москве трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов
12:18 03.09.2025 (обновлено: 12:55 03.09.2025)
В Москве трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов
В Москве трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов
Трое рабочих пострадали при падении строительных лесов с реконструируемого пятиэтажного здания лицея в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.09.2025
происшествия
москва
россия
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Трое рабочих пострадали при падении строительных лесов с реконструируемого пятиэтажного здания лицея в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло обрушение строительных конструкций на площади 10 квадратных метров с пятиэтажного лицея на Старопименовском переулке, находящегося на реконструкции", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия пострадали трое рабочих, двое из них госпитализированы. Обстоятельства обрушения уточняются.Позднее собеседник агентства добавил, что к ликвидации последствий обрушения лесов привлечены специалисты пожарно-спасательного центра столицы. Он отметил, что состояние двоих госпитализированных тяжелое.
москва
россия
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов

В Москве трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов с лицея

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Трое рабочих пострадали при падении строительных лесов с реконструируемого пятиэтажного здания лицея в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло обрушение строительных конструкций на площади 10 квадратных метров с пятиэтажного лицея на Старопименовском переулке, находящегося на реконструкции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадали трое рабочих, двое из них госпитализированы. Обстоятельства обрушения уточняются.
Позднее собеседник агентства добавил, что к ликвидации последствий обрушения лесов привлечены специалисты пожарно-спасательного центра столицы. Он отметил, что состояние двоих госпитализированных тяжелое.
