В Москве трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов

2025-09-03T12:18:00+03:00
2025-09-03T12:18:00+03:00
2025-09-03T12:55:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Трое рабочих пострадали при падении строительных лесов с реконструируемого пятиэтажного здания лицея в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло обрушение строительных конструкций на площади 10 квадратных метров с пятиэтажного лицея на Старопименовском переулке, находящегося на реконструкции", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия пострадали трое рабочих, двое из них госпитализированы. Обстоятельства обрушения уточняются.Позднее собеседник агентства добавил, что к ликвидации последствий обрушения лесов привлечены специалисты пожарно-спасательного центра столицы. Он отметил, что состояние двоих госпитализированных тяжелое.
