Силы ПВО за ночь уничтожили 105 беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T07:14:00+03:00

2025-09-03T07:14:00+03:00

2025-09-03T15:22:00+03:00

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 сентября 2025 года до 7:00 мск 3 сентября 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

