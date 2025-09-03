https://ria.ru/20250903/pvo-2039265111.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 беспилотников
2025-09-03T07:14:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
россия
беспилотники
черное море
ростовская область
краснодарский край
смоленская область
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 сентября 2025 года до 7:00 мск 3 сентября 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
