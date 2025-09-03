Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 беспилотников
07:14 03.09.2025 (обновлено: 15:22 03.09.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T07:14:00+03:00
2025-09-03T15:22:00+03:00
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 сентября 2025 года до 7:00 мск 3 сентября 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 сентября 2025 года до 7:00 мск 3 сентября 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Вчера, 07:11
Российские бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
