Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 сентября 2025 года до 7:00 мск 3 сентября 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 БПЛА — над территорией Ростовской области, 24 БПЛА — над территорией Брянской области, 20 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 15 БПЛА — над акваторией Черного моря, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над акваторией Азовского моря и один БПЛА — над территорией Смоленской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
