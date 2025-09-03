https://ria.ru/20250903/pvo-2039236273.html
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 03.09.2025
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА
Украинский БПЛА сбит над Смоленской областью, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T02:54:00+03:00
2025-09-03T02:54:00+03:00
2025-09-03T02:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Смоленской областью, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью силами Министерства обороны РФ над территорией нашего региона сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА
Над Смоленской областью сбили украинский беспилотник, пострадавших нет