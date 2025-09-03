https://ria.ru/20250903/pvo-2039236273.html

Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА

Украинский БПЛА сбит над Смоленской областью, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

смоленская область

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Смоленской областью, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью силами Министерства обороны РФ над территорией нашего региона сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет", - написал губернатор.

смоленская область

Дарья Буймова

