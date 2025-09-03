https://ria.ru/20250903/putin-2039488000.html

"Это победа". На Западе высоко оценили визит Путина в Китай

"Это победа". На Западе высоко оценили визит Путина в Китай - РИА Новости, 03.09.2025

"Это победа". На Западе высоко оценили визит Путина в Китай

Саммит ШОС в Китае стал дипломатической победой России и других стран, которые выстраивают альтернативную систему глобального управления в противовес западной

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Саммит ШОС в Китае стал дипломатической победой России и других стран, которые выстраивают альтернативную систему глобального управления в противовес западной, заявила профессор Королевского колледжа Лондона Домитилла Саграмосо в интервью YouTube-каналу Times Radio."Да, это дипломатическая победа. Переломным моментом стала успешная поездка Путина на Аляску по приглашению Трампа. Теперь мы видим его рядом с мировыми лидерами в Китае", — отметила Саграмосо.По словам профессора, все это происходит именно тогда, когда на Путина оказывается давление, чтобы вынудить его занять более уступчивую позицию в решении кризиса на Украине."Фактически это посылает недвусмысленный сигнал: политика США, направленная на разрыв связей между Россией и Китаем, дает сбой. Таким образом, это несомненно серьезная дипломатическая победа — не только для России, но и для стран, стремящихся выстроить альтернативную систему глобального управления в противовес западной, возглавляемой США", — подвела итог Саграмосо.В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры, а затем трехсторонние — с участием президента Монголии.Сегодня в китайской столице состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал Путин и лидеры других стран. Президент принимал участие в мероприятии в качестве главного гостя.

