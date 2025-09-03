Рейтинг@Mail.ru
Путин завершил официальный визит в Китай - РИА Новости, 03.09.2025
18:56 03.09.2025 (обновлено: 21:29 03.09.2025)
Путин завершил официальный визит в Китай
Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток, сообщил в среду Кремль. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток, сообщил в среду Кремль.Путин находился в Китае с четырехдневным визитом. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами."Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток. В аэропорту Шоуду в Пекине его провожают министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток, сообщил в среду Кремль.
Путин находился в Китае с четырехдневным визитом. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
"Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток. В аэропорту Шоуду в Пекине его провожают министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Это победа". На Западе высоко оценили визит Путина в Китай
