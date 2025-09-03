https://ria.ru/20250903/putin-2039487622.html

Путин завершил официальный визит в Китай

Путин завершил официальный визит в Китай - РИА Новости, 03.09.2025

Путин завершил официальный визит в Китай

Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток, сообщил в среду Кремль. РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток, сообщил в среду Кремль.Путин находился в Китае с четырехдневным визитом. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами."Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток. В аэропорту Шоуду в Пекине его провожают министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов", - говорится в сообщении.

