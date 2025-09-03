https://ria.ru/20250903/putin-2039487622.html
Путин завершил официальный визит в Китай
Путин завершил официальный визит в Китай - РИА Новости, 03.09.2025
Путин завершил официальный визит в Китай
Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток, сообщил в среду Кремль. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:56:00+03:00
2025-09-03T18:56:00+03:00
2025-09-03T21:29:00+03:00
китай
владивосток
россия
владимир путин
ван и (политик)
игорь моргулов
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039489875_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_476ab2ccae0ea915508bc263de9ae5ce.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток, сообщил в среду Кремль.Путин находился в Китае с четырехдневным визитом. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами."Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток. В аэропорту Шоуду в Пекине его провожают министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250903/putin-2039488000.html
китай
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039489875_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6904935c50deecde1ade3380a10b66ba.jpg
Владимир Путин в аэропорту Шоуду в Пекине
Владимир Путин завершил официальный визит в Китай и вылетает во Владивосток
В аэропорту Шоуду в Пекине его провожают Министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов.
2025-09-03T18:56
true
PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, владивосток, россия, владимир путин, ван и (политик), игорь моргулов, шос, в мире
Китай, Владивосток, Россия, Владимир Путин, Ван И (политик), Игорь Моргулов, ШОС, В мире
Путин завершил официальный визит в Китай
Путин вылетает во Владивосток после визита в Китай