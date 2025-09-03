https://ria.ru/20250903/putin-2039486049.html
Путин пошутил над Песковым
Путин пошутил над Песковым - РИА Новости, 03.09.2025
Путин пошутил над Песковым
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопросы журналистов после ремарки Дмитрия Пескова о том, что это может длиться еще...
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопросы журналистов после ремарки Дмитрия Пескова о том, что это может длиться еще долго, в шутку назвал своего пресс-секретаря лентяем.Пресс-секретарь главы государства по ходу мероприятия несколько раз заявлял журналистам, что следующий вопрос станет заключительным, но представители СМИ продолжали общение с президентом."Владимир Владимирович, это может еще долго продолжаться", — сказал Песков, обращаясь к президенту. Путин, в свою очередь, отметил, что пресс-конференцию "сейчас будем заканчивать"."Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится", — в шутку прокомментировал работу Пескова президент.Российский лидер в среду провел пресс-конференцию в Пекине, в ходе которой подвел итоги своего четырехдневного визита в Китай.Путин в ходе своего визита принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
