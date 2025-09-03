Рейтинг@Mail.ru
Путин пошутил над Песковым - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 03.09.2025 (обновлено: 21:32 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039486049.html
Путин пошутил над Песковым
Путин пошутил над Песковым - РИА Новости, 03.09.2025
Путин пошутил над Песковым
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопросы журналистов после ремарки Дмитрия Пескова о том, что это может длиться еще... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:50:00+03:00
2025-09-03T21:32:00+03:00
китай
россия
пекин
дмитрий песков
владимир путин
шос
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039456244_0:321:3014:2016_1920x0_80_0_0_f5778ed0eee3f587d132502338dc5774.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопросы журналистов после ремарки Дмитрия Пескова о том, что это может длиться еще долго, в шутку назвал своего пресс-секретаря лентяем.Пресс-секретарь главы государства по ходу мероприятия несколько раз заявлял журналистам, что следующий вопрос станет заключительным, но представители СМИ продолжали общение с президентом."Владимир Владимирович, это может еще долго продолжаться", — сказал Песков, обращаясь к президенту. Путин, в свою очередь, отметил, что пресс-конференцию "сейчас будем заканчивать"."Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится", — в шутку прокомментировал работу Пескова президент.Российский лидер в среду провел пресс-конференцию в Пекине, в ходе которой подвел итоги своего четырехдневного визита в Китай.Путин в ходе своего визита принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
https://ria.ru/20250903/putin-2039468732.html
https://ria.ru/20250903/putin-2039466681.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039456244_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_eeb5c9bf6897da08684338ed213560f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, пекин, дмитрий песков, владимир путин, шос, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
Китай, Россия, Пекин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ШОС, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин пошутил над Песковым

Путин пошутил над Песковым, назвав его лентяем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопросы журналистов после ремарки Дмитрия Пескова о том, что это может длиться еще долго, в шутку назвал своего пресс-секретаря лентяем.
Пресс-секретарь главы государства по ходу мероприятия несколько раз заявлял журналистам, что следующий вопрос станет заключительным, но представители СМИ продолжали общение с президентом.
Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин рассказал о мнениях собеседников в Китае о позиции Трампа по Украине
Вчера, 17:52
"Владимир Владимирович, это может еще долго продолжаться", — сказал Песков, обращаясь к президенту. Путин, в свою очередь, отметил, что пресс-конференцию "сейчас будем заканчивать".
"Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится", — в шутку прокомментировал работу Пескова президент.
Российский лидер в среду провел пресс-конференцию в Пекине, в ходе которой подвел итоги своего четырехдневного визита в Китай.
Путин в ходе своего визита принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин рассказал о ходе четырех дней работы в Китае
Вчера, 17:46
 
КитайРоссияПекинДмитрий ПесковВладимир ПутинШОСВ миреСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала