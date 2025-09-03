https://ria.ru/20250903/putin-2039467576.html

Более равных стран в мире не должно быть, заявил Путин

Более равных стран в мире не должно быть, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025

Более равных стран в мире не должно быть, заявил Путин

"Более равных" стран, чем все другие, в мире не должно существовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. "Более равных" стран, чем все другие, в мире не должно существовать, заявил президент России Владимир Путин. "Мир должен быть многополярным, а это значит, что все участники международного общения должны быть равны, и никаких "более равных" не должно существовать", - сказал Путин журналистам.

