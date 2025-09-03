Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о разных подходах к украинскому урегулированию
17:41 03.09.2025
Путин высказался о разных подходах к украинскому урегулированию
"Партия войны" всегда нападает на "партию мира", заявил президент России Владимир Путин, комментируя подходы к украинскому урегулированию. РИА Новости, 03.09.2025
в мире
владимир путин
россия
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. "Партия войны" всегда нападает на "партию мира", заявил президент России Владимир Путин, комментируя подходы к украинскому урегулированию. "Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, кто говорит, что нужно воевать до последнего украинца, а есть те... например, как представители действующей американской администрации, сам президент, которые пытаются найти решение. Причем решение мирными средствами. И вот, первая партия, партия войны, всегда нападает на другую партию - на партию мира", - сказал Путин журналистам.
в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. "Партия войны" всегда нападает на "партию мира", заявил президент России Владимир Путин, комментируя подходы к украинскому урегулированию.
"Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, кто говорит, что нужно воевать до последнего украинца, а есть те... например, как представители действующей американской администрации, сам президент, которые пытаются найти решение. Причем решение мирными средствами. И вот, первая партия, партия войны, всегда нападает на другую партию - на партию мира", - сказал Путин журналистам.
